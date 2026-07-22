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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتحاد المستثمرات العرب ونادي قضاة السويس يوقعان بروتوكولا لخدمة البيئة الاستثمارية قانونيا

اتحاد المستثمرات العرب
اتحاد المستثمرات العرب
أ ش أ

وقع المستشار سامح عبد الوهاب رئيس نادى قضاة السويس رئيس محكمة الجنايات بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتورة هدي يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب لخدمة البيئة الاستثمارية قانونيا.

وجاء توقيع البروتوكول استنادا إلى الدور الهام الذى يلعبه كل طرف وامكانية التكامل بينهم، حيث إن نادي قضاة السويس مؤسسة عريقة تهدف إلى رعاية مصالح أعضائها ونشر الثقافة القانونية والقضائية رفيعة المستوى.

كما يمثل «اتحاد المستثمرات العرب» مظلة اقتصادية تهدف إلى دعم الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في مصر و الوطن العربي وإقامة الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول المختلفة.

وصرح المستشار سامح عبد الوهاب بأن البروتوكول يأتى فى إطار الدور المجتمعى لنادى قضاة السويس والتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب لتوفير التوعية الثقافية القانونية لأعضاء الاتحاد وهو يمثل أول اتفاق مع مؤسسة مجتمع مدني تتبع جامعة الدول العربية.

وقال إن البروتوكول يقصي بتقديم العديد من الخدمات التدريبية المتخصصة والتوعوية لاتحاد المستثمرات العرب وتبدأ أولى الدورات فى بداية شهر أغسطس القادم.

وستكون الدورات التدريبية متخصصة في مجالات القانون التجاري، الشركات، الاستثمار، التحكيم التجاري، والتشريعات الضريبية والجمركية؛ إلى جانب التوعية القانونية من خلال تنظيم ورش عمل وندوات دورية تهدف إلى تعريف المستثمرات والمستثمرين وسيدات ورجال الأعمال، بحقوقهم وواجباتهم القانونية وآليات فض المنازعات بالطرق الودية والتحكيمية، بما يسهم في حماية الاستثمارات وتفادي الثغرات القانونية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بنخبة من أصحاب الخبرات الكبيرة من رجال القضاء والقانون المتخصصين لتقديم المادة العلمية والتدريبية بأعلى كفاءة.

وأكد المستشار سامح أن النادى يعمل على تحقيق خطة متكاملة لنشر التوعية الثقافية القانونية للمواطنين أيضا لمنع الجريمة قبل حدوثها.

من جانبها، قالت الدكتورة هدى يسى عقب التوقيع إن البروتوكول يتضمن آليات التعاون المشترك،

حيث يتولى نادى القضاة تقديم الدعم المعرفي والقانوني للشركات والمستثمرين.

وأضافت أن مجتمع الأعمال والمستثمرات والمستثمرين مهتمون بمعرفة القوانين التجارية الخاصة بالمناطق الحرة والتجارة البينية وحقوق المستثمر الأجنبى فى القضاء، وطرق التقاضى فى القضايا الاقتصادية والتجارية.

وأكدت أهمية التوعية القانونية وكل ما يخص القضاء حيث إن اتحاد المستثمرات العرب ولجنة رجال الأعمال لديهم شركاء من دول عربية أو افريقية أو دول صديقة، ومن الأهمية تعريف شركائنا من الدول الخارجية بحقوقهم وواجباتهم، وأيضا عند السفر إلى أى دولة خارجية من الضروري التعرف على الاتفاقيات القانونية بين الدول قبل إبرام أية اتفاقيات للشراكة الاستثمارية والتجارية.

رئيس نادى قضاة السويس رئيس محكمة الجنايات بروتوكول تعاون رئيس اتحاد المستثمرات العرب

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