عصام سالم: أؤيد زيادة الأندية في البطولات الأفريقية.. ولكن ليس هذا الموسم

أيد الناقد الرياضي عصام سالم مقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، لكنه رأى ضرورة أن يكون ذلك من الموسم المقبل وليس من ها الموسم، معتبرًا أن مقترح زيادة الأندية في ها التوقيت يهدف لخدمة مصالح الأهلي.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «عنوان مؤتمر باتريس موتسيبي اليوم أنه تمخض الجمل فأنجب فأرًا».

وأردف قائلًا: «توقعاتي الشخصية لن يتم زيادة الأندية في دوري أبطال أفريقيا في هذا الموسم»، مضيفًا: «معلوماتي أن لجنة المسابقات رافضة بشكل مطلق مسألة زيادة عدد الأندية».

وواصل قائلًا: «أنا مع القرار ولكن ليس من هذا الموسم، لأن القرار هذا العام بشكل واضح تخدم أندية بعينها»، مشيرًا إلى أنه يؤيد فكرة زيادة عدد الأندية في البطولات الأفريقية من الموسم المقبل وليس من هذا الموسم.

واستطرد سالم قائلًا: «لو الأهلي أنهى الدوري في المركز الأول أو الثاني من الدوري لما تم طرح مسألة زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا».