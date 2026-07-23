تراجع أسعار أكثر من 10 سلع غذائية.. انخفاضات ملحوظة في الشاي والمكرونة والسكر والعدس

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، حيث انخفضت أسعار أكثر من 10 سلع رئيسية، في مقدمتها الشاي والمكرونة والسكر والزيوت والبقوليات، بينما حافظت أسعار البيض وعدد من السلع الأخرى على استقرارها، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

وجاءت أكبر التراجعات في سعر كيلو الشاي الذي انخفض بنحو 10.15 جنيه ليسجل 241.41 جنيهًا، كما تراجع سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بقيمة 6.07 جنيه ليصل إلى 22.96 جنيهًا، فيما استقر سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو عند 28.30 جنيهًا، وسجلت المكرونة السائبة 26.12 جنيهًا.



وشهدت أسعار البقوليات تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفول المعبأ بقيمة 2.53 جنيه ليسجل 62.27 جنيهًا، كما تراجع سعر الفول المجروش المعبأ إلى 63.89 جنيهًا بانخفاض 1.54 جنيه، بينما سجل العدس الصحيح المعبأ 68.32 جنيهًا بعد انخفاض قدره 1.59 جنيه، وتراجع العدس الصحيح إلى 63.63 جنيهًا بانخفاض 6.28 جنيه، كما سجل العدس الأصفر المعبأ 68.45 جنيهًا بعد تراجع 1.06 جنيه.



وامتدت الانخفاضات إلى السلع الأساسية الأخرى، حيث تراجع سعر كيلو الأرز المعبأ إلى 34.65 جنيهًا، وسجل كيلو الدقيق المعبأ 25.52 جنيهًا بعد انخفاض 2.28 جنيه، فيما انخفض سعر كيلو السكر المعبأ إلى 34.89 جنيهًا بتراجع 1.35 جنيه.



وفي قطاع الزيوت، انخفض سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 100.48 جنيه بعد تراجع 1.53 جنيه، بينما استقر سعر زيت الذرة عند 121.18 جنيهًا دون تغيير.



كما سجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا 19.24 جنيهًا بعد انخفاض 1.24 جنيه، في حين استقر سعر شاي العروسة 40 جرامًا عند 10.96 جنيه.



وعلى صعيد أسعار البيض، حافظت على استقرارها، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 100.29 جنيه، بينما استقرت كرتونة البيض البلدي عند 123.83 جنيه، كما بلغ سعر البيضة البيضاء 4.37 جنيه، وسجلت البيضة الحمراء 4.49 جنيه، في حين بلغ سعر البيضة البلدي 5.11 جنيه.



وتعكس هذه التراجعات تحسنًا نسبيًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، خاصة مع انخفاض أسعار منتجات رئيسية تمثل جانبًا كبيرًا من احتياجات الأسر المصرية.