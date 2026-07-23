قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذروة الطقس الحار.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الساعات القادمة
في ذكرى ثورة 23 يوليو.. الرئيس السيسي: سنواصل معًا مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات شعبنا
والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج
الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23 يوليو 2026
الري: قطاع المياه الجوفية يطوّر تطبيقا لتحسين تقدير الكميات المستخدمة في الزراعة
محافظ الغربية: ثورة 23 يوليو أسست الجمهورية وأطلقت مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة
البانيه يبدأ من 180.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
الرئيس السيسي يوجه رسالة للعالم: أوقفوا الحروب.. والسلام العادل هو طريق الاستقرار
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
الرئيس السيسي يوجه رسالة خاصة للشعب المصري.. فيديو
الرئيس السيسي: أطلقنا مشروع حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة بيطرية مجانية تعالج أكثر من 2800 حالة ماشية ودواجن بأسيوط

قوافل بيطرية بأسيوط
قوافل بيطرية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم صغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيز الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد مدير عان مديرية الطب البيطري، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، بالتعاون مع كلية الطب البيطري باحدى الجامعات الخاصة ، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والأطباء البيطريين وطلاب الكلية، وذلك لتقديم الخدمات البيطرية المجانية للمربين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للحيوانات والطيور.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القافلة نجحت في تقديم خدماتها العلاجية لـ1107 حالات من الماشية والدواب، إلى جانب علاج 1715 حالة من الدواجن، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للوصول بالخدمات البيطرية إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل المربين، والحد من انتشار الأمراض، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف المحافظ أن القوافل البيطرية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم القطاع الزراعي والريف المصري، لما تتضمنه من خدمات علاجية وإرشادية وتوعوية تسهم في رفع وعي المربين بأفضل أساليب التربية والرعاية والوقاية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مديرية الطب البيطري والجامعة، والذي يعكس تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية لخدمة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة تنظيم القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتوسع في تقديم الخدمات البيطرية والتوعوية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

أسيوط محافظ أسيوط القوافل البيطرية المجانية الثروة الحيوانية والداجنة الأمن الغذائي الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد