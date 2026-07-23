قافلة بيطرية مجانية تعالج أكثر من 2800 حالة ماشية ودواجن بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم صغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيز الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد مدير عان مديرية الطب البيطري، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، بالتعاون مع كلية الطب البيطري باحدى الجامعات الخاصة ، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والأطباء البيطريين وطلاب الكلية، وذلك لتقديم الخدمات البيطرية المجانية للمربين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للحيوانات والطيور.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن القافلة نجحت في تقديم خدماتها العلاجية لـ1107 حالات من الماشية والدواب، إلى جانب علاج 1715 حالة من الدواجن، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للوصول بالخدمات البيطرية إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل المربين، والحد من انتشار الأمراض، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف المحافظ أن القوافل البيطرية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم القطاع الزراعي والريف المصري، لما تتضمنه من خدمات علاجية وإرشادية وتوعوية تسهم في رفع وعي المربين بأفضل أساليب التربية والرعاية والوقاية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مديرية الطب البيطري والجامعة، والذي يعكس تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية لخدمة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة تنظيم القوافل البيطرية المجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتوسع في تقديم الخدمات البيطرية والتوعوية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية، ودعم صغار المربين، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.