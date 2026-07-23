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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول فاكهة البابايا يوميًا لمدة شهر؟ مفاجأة علمية

البابايا
البابايا
هاجر هانئ

لتناول البابايا يومياً فوائد صحية استثنائية، تشمل تحسين الهضم، وتعزيز المناعة، والحصول على بشرة نضرة. ويعود ذلك في المقام الأول إلى احتواء البابايا على تركيزات عالية من فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة وإنزيم "الباباين" الهاضم. فماذا سيحدث إذا تناولت البابايا يومياً لمدة شهر كامل؟ 

لفهم هذا الأمر بشكل أفضل، كشفت السيدة إدوينا راج، رئيسة قسم خدمات التغذية السريرية وعلم التغذية في مستشفى "أستر سي إم آي" (Aster CMI) في بنغالور.

ماذا يحدث عند تناول البابايا يومياً لمدة شهر؟


تقول السيدة راج إن تناول البابايا يومياً لمدة شهر قد تكون له آثار إيجابية وسلبية على المعدة، وذلك يعتمد على الكمية المستهلكة والحالة الصحية للشخص.

يوضح الخبير قائلاً: "تُعد البابايا غنية بالألياف والماء والفيتامينات وإنزيم يُدعى 'الباباين' الذي يساعد على الهضم؛ إذ يلاحظ الكثير من الأشخاص تحسناً في سلاسة عملية الهضم وشعوراً أقل بثقل المعدة عند تناول البابايا بانتظام".

فوائد تناول البابايا بانتظام


تشير السيدة "راج" إلى أن إحدى الفوائد الرئيسية للبابايا هي قدرتها على المساعدة في تخفيف الإمساك؛ إذ تدعم الألياف الموجودة في هذه الفاكهة حركة الأمعاء الصحية وتساعد في جعل البراز أكثر ليونة. كما قد تساهم البابايا في تقليل الانتفاخ وتحسين عملية الهضم بعد تناول وجبات دسمة. ونظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، فهي تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم خلال الطقس الحار. وتضيف السيدة "راج" أن بعض الأشخاص الذين يعانون من حموضة خفيفة في المعدة قد يشعرون بالراحة أيضاً، لأن البابايا تُعد عادةً لطيفة على المعدة.

وتتابع الخبيرة قائلة: "تحتوي البابايا على مضادات الأكسدة وفيتامين (ج)، مما يعزز الصحة العامة والمناعة. كما أن تناول كميات معتدلة منها يومياً قد يدعم صحة الأمعاء، نظراً لكونها فاكهة سهلة الهضم وخفيفة على المعدة".

مخاطر تناول البابايا بانتظام


تشير السيدة "راج" إلى أن الإفراط في تناول البابايا يومياً قد يسبب أحياناً شعوراً بعدم الراحة في المعدة، وتضيف: "قد تؤدي زيادة الألياف إلى ليونة البراز، أو الغازات، أو التقلصات، أو الإسهال لدى بعض الأشخاص. وتحتوي البابايا الناضجة جداً على سكريات طبيعية، لذا ينبغي على مرضى السكري تناولها بكميات مدروسة. أما البابايا غير الناضجة أو شبه الناضجة، فتحتوي على مادة اللاتكس التي قد تسبب تهيج المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاهها".

المصدر: onlymyhealth

البابايا الهضم الإمساك الانتفاخ المعدة مرضى السكري

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