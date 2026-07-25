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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

39 رحلة دولية تصل مرسى علم اليوم السبت تعزز انتعاش السياحة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، حركة تشغيل مكثفة مع استقبال 39 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات والعواصم الأوروبية، تقل على متنها آلاف السائحين الوافدين لقضاء عطلاتهم بمنتجعات جنوب البحر الأحمر، في ظل النشاط المتواصل الذي يشهده القطاع السياحي خلال موسم الصيف.

وتأتي رحلات اليوم ضمن خطة التشغيل الأسبوعية للمطار، والتي تتضمن استقبال 183 رحلة دولية خلال الفترة من السبت وحتى الجمعة المقبلة، بما يعكس استمرار ارتفاع معدلات الحركة الجوية وتزايد الإقبال على مدينة مرسى علم من مختلف الأسواق السياحية الخارجية.

ورفعت الجهات العاملة بالمطار درجة الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية، حيث جرى تكثيف فرق العمل لتسهيل إجراءات الوصول والجوازات والجمارك، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير تجربة استقبال سلسة للزائرين قبل انتقالهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتواصل فنادق ومنتجعات مرسى علم تسجيل نسب إشغال مرتفعة، مدعومة بالتدفق المستمر للرحلات القادمة من أوروبا، في وقت تحافظ فيه المدينة على مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية المصرية، بفضل شواطئها الخلابة، والشعاب المرجانية الفريدة، ومواقع الغوص العالمية، إلى جانب اعتدال الطقس على مدار العام.

ويؤكد استمرار انتظام الرحلات الدولية إلى مطار مرسى علم نجاح المقصد السياحي بالبحر الأحمر في جذب مزيد من السائحين، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد المحلي خلال الموسم الصيفي.

البحر الأحمر الغردقة جنوب البحر الأحمر مرسى علم الدولي مرسى علم

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