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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظات

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
أ ش أ

انطلقت صباح اليوم /السبت/ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 في مختلف محافظات الجمهورية، وسط حالة من الاستعداد داخل المديريات التعليمية، التي أعلنت الانتهاء من تجهيز اللجان وغرف العمليات وخطط التأمين، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

ففي محافظة الأقصر ، قال الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية العامة يبلغ 4210 طلاب وطالبات، وذلك بعد نجاح 14085 طالبًا وطالبة في الدور الأول، فيما يؤدي امتحانات الدور الثاني بالإعدادية المهنية 422 طالبًا وطالبة.

وأكد جارح أن المديرية انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من تجهيز اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، إلى جانب تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد وكيل الوزارة على رؤساء اللجان والعاملين بالامتحانات بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على انتظام اللجان، مؤكدًا أن الانضباط والدقة في تنفيذ التعليمات يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح منظومة الامتحانات.

وفي محافظة شمال سيناء ، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، إن طلبة الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

وأكد رضوان، تجهيز اللجان وتوفير وسائل التهوية الإضاءة الجيدة وتأمين محيط اللجان ، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر..مشددا علي الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات داخل اللجان، لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة.

وأشار إلي تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش وربطها بغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية ، لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وتذليل أي عقبات أو معوقات خلال سير العملية الامتحانية.

وفي محافظة البحر الأحمر ، قال مصطفى عبدة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة - فى تصريحات اليوم - إن عدد الطلاب 2599 طالبا وطالبة عام ومهني موزعين علي 12 لجنة علي مستوى 7 إدارات تعليمية .

وأشار مصطفى عبدة إلي أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات وهناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير الامتحانات ورصد أي معوقات او شكاوي من الامتحانات .

محافظات الجمهورية الدكتور صفوت جارح الطلاب لضوابط المنظمة

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