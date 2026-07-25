تفاصيل إطلاق 5 مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في تكنولوجيا المياه

قالت سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، إن مركز التدريب الإقليمي هو الذراع التدريبية الوزارة، وهو معتمد من اليونسكو ويعمل على المستوى المحلي والإقليمي، مشيرة إلى أن المركز يقوم بتأهيل جميع العاملين في القطاع ويعمل على تقديم برامج تدريبية إقليمية للدول العربية والأفريقية.

وأضافت “أبو العلا”، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن إطلاق 5 مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في تكنولوجيا المياه، جاء ترجمه لرؤية الوزارة لإنشاء جيل جديد ماهر لإدارة المنظومة.

وأوضحت أن المراكز ستكون في المنيا وأسيوط والقليوبية وكفر الشيخ والإسكندرية، وذلك لضمان تغطية الاحتياجات الميدانية لمختلف قطاعات الري.

وشددت على أن المدارس تستهدف إخراج كوادر متعلمة لديها القدرة على التعامل مع التطورات الحديثة المائية، وتقدم برامج إيطالية معتمدة داخل المدارس مع دراسة اللغة الإيطالية.