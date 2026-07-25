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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل إطلاق 5 مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في تكنولوجيا المياه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، إن مركز التدريب الإقليمي هو الذراع التدريبية الوزارة، وهو معتمد من اليونسكو ويعمل على المستوى المحلي والإقليمي، مشيرة إلى أن المركز يقوم بتأهيل جميع العاملين في القطاع ويعمل على تقديم برامج تدريبية إقليمية للدول العربية والأفريقية.

وأضافت “أبو العلا”، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن إطلاق 5 مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في تكنولوجيا المياه، جاء ترجمه لرؤية الوزارة لإنشاء جيل جديد ماهر لإدارة المنظومة.

 وأوضحت أن المراكز ستكون في المنيا وأسيوط والقليوبية وكفر الشيخ والإسكندرية، وذلك لضمان تغطية الاحتياجات الميدانية لمختلف قطاعات الري.

وشددت على أن المدارس تستهدف إخراج كوادر متعلمة لديها القدرة على التعامل مع التطورات الحديثة المائية، وتقدم برامج إيطالية معتمدة داخل المدارس مع دراسة اللغة الإيطالية.

مركز التدريب الأقليمي للموارد المائية اليونسكو تكنولوجيا المياه قطاعات الري

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