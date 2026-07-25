حفاظا على أرواح المواطنين .. غلق فتحة مرور غير آمنة للدراجات النارية ببنها

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بغلق فتحة مرور غير آمنة للدراجات النارية بكوبري كفر الجزار ببنها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مدينة ومركز بنها.



وجاءت الاستجابة عقب تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت التلفيات التي لحقت بالرصيف الأوسط للكوبري نتيجة الحادث، حيث انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع الواقعة لمعاينة الأضرار على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتم رفع آثار الحادث والبدء في أعمال إصلاح واستبدال البلدورات التالفة، إلى جانب تأمين الكوبري وإزالة أي معوقات قد تؤثر على حركة المركبات، بما يضمن انسيابية المرور وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت رئاسة مدينة ومركز بنها استمرار المتابعة الميدانية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والبلاغات الطارئة، مع سرعة التعامل مع أي تلفيات قد تؤثر على سلامة الطرق أو الحركة المرورية، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المرافق العامة والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق أعلى مستويات السلامة للمواطنين.