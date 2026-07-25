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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. إلغاء نتائج المصارع عمرو رضا في أولمبياد باريس بسبب المنشطات

عمرو رضا
عمرو رضا
إسراء أشرف

أصدرت الوكالة الدولية للاختبارات (ITA) قرارًا بمعاقبة المصارع المصري عمرو رضا، بعد ثبوت ارتكابه مخالفة للوائح مكافحة المنشطات خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأوضحت الوكالة، في بيان رسمي، أن القضية بدأت عقب العثور على أدوات طبية داخل موقع منافسات المصارعة في التاسع من أغسطس 2024، تضمنت كيس محلول وريدي وحقنة، قبل أن تقود التحقيقات إلى تحديد هوية المستخدم، ليتبين أنه اللاعب المصري.

وأضاف البيان أن التحقيقات أسفرت عن توجيه اتهام رسمي إلى عمرو رضا بمخالفة المادة (2.2) من لائحة مكافحة المنشطات الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية، التي تتعلق باستخدام وسيلة محظورة.

وأكدت الوكالة أن اللاعب لم يتمكن من تقديم ما يثبت أن استخدام المحلول الوريدي كان لأسباب علاجية داخل مستشفى أو ضمن إجراء طبي أو جراحي معتمد، وهو ما أدى إلى اعتماد المخالفة بشكل رسمي.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت الوكالة الدولية للاختبارات توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (7.8.3) من اللوائح، مع إلغاء النتيجة التي حققها اللاعب في منافسات المصارعة الحرة لوزن 74 كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي أنهاها في المركز الثاني عشر.

عمرو رضا أولمبياد باريس اللجنة الدولي للمنشطات المصارعة المصارع عمرو رضا

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