الأردن يختتم دورة إقليمية لإعداد خطط الطوارئ الإشعاعية والنووية

اختتمت هيئة الطاقة الذرية الأردنية، بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، أعمال الدورة التدريبية الإقليمية بعنوان "تصميم وإعداد خطة طوارئ إشعاعية ونووية وطنية" التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان لمدة خمسة أيام، بمشاركة خبراء ومختصين من 11 دولة عربية.

وتهدف الدورة تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المشاركين في إعداد وتحديث وتقييم خطط الطوارئ الإشعاعية والنووية الوطنية، إلى جانب تطوير استراتيجيات الوقاية والاستجابة للطوارئ وفق منهجية علمية وعملية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية.