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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عيد ميلاد كارول سماحة .. محطات في حياة أيقونة مسارح الحفلات

النجمة كارول سماحة
النجمة كارول سماحة
أوركيد سامي

يحل اليوم عيد  ميلاد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي، والتي استطاعت على مدار أكثر من عقدين أن تحجز لنفسها مكانة خاصة بفضل موهبتها، واختياراتها الفنية المختلفة، وقدرتها على الجمع بين الغناء والاستعراض والتمثيل.

ورغم المنافسة الكبيرة في الساحة الغنائية، نجحت كارول سماحة في الحفاظ على حضورها، مقدمة أعمالًا تركت بصمة لدى الجمهور، لتصبح واحدة من الفنانات اللاتي يمتلكن مسيرة مليئة بالمحطات المهمة.

البدايات.. المسرح كان نقطة الانطلاق

ولدت كارول سماحة في لبنان، وبدأت رحلتها الفنية من خلال المسرح الغنائي، حيث لفتت الأنظار بموهبتها في التمثيل والغناء معًا، وكان تعاونها مع المخرج المسرحي الراحل منصور الرحباني نقطة تحول كبيرة في مشوارها، إذ شاركت في عدد من المسرحيات التي أظهرت قدراتها الصوتية والاستعراضية.

ومن خلال المسرح، اكتسبت خبرة كبيرة وثقة في الوقوف أمام الجمهور، قبل أن تتجه إلى عالم الأغنية المنفردة وتبدأ رحلتها مع النجومية.

"حلم"

كانت أغنية "حلم" من أولى المحطات التي عرّفت الجمهور على كارول سماحة كمطربة تمتلك شخصية مختلفة، حيث حققت الأغنية انتشارًا جيدًا، ولفتت الأنظار إلى خامة صوتها وأسلوبها في الأداء.

"غالي علي"

واصلت كارول نجاحها مع أغنية "غالي علي"، التي حققت رواجًا واسعًا، وأكدت قدرتها على تقديم الأغنية الرومانسية بإحساس مميز، لتصبح من الأغاني التي ارتبط بها جمهورها لسنوات طويلة.

"إحساس"

قدمت كارول سماحة في أغنية "إحساس" تجربة مختلفة، إذ اعتمدت على الأداء الهادئ والكلمات القريبة من الجمهور، وهو ما جعلها تحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

"خليك بحالك"

تُعد "خليك بحالك" من أبرز الأغاني في مسيرتها، حيث لاقت انتشارًا واسعًا في مختلف الدول العربية، وحققت نسب استماع مرتفعة، لتصبح واحدة من الأغاني الأكثر ارتباطًا باسم كارول سماحة.

"وحشاني بلادي"

لم تقتصر اختيارات كارول سماحة على الأغاني العاطفية فقط، بل قدمت أيضًا أعمالًا حملت رسائل إنسانية ووطنية، وكان من أبرزها "وحشاني بلادي"، التي عبّرت فيها عن مشاعر الحنين والانتماء، وحظيت بإشادات واسعة.

تجربة التمثيل

إلى جانب الغناء، خاضت كارول سماحة تجارب ناجحة في التمثيل، سواء في المسرح أو السينما والتليفزيون، واستطاعت أن تثبت أنها فنانة شاملة، حيث قدمت أدوارًا متنوعة أظهرت موهبتها بعيدًا عن الغناء فقط.

كما شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات العربية والعالمية، ووقفت على أهم المسارح، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

"ستنتهي الحرب"

في السنوات الأخيرة، حرصت كارول سماحة على تقديم أعمال تحمل رسائل إنسانية، وكان من بينها أغنية "ستنتهي الحرب"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا بسبب مضمونها الداعي إلى السلام ونبذ العنف، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة.

أحدث أعمالها

وتواصل كارول سماحة نشاطها الفني من خلال طرح الأغاني المنفردة وإحياء الحفلات الغنائية داخل الوطن العربي وخارجه، مع حرصها على التنويع في اختياراتها الفنية، سواء من حيث الكلمات أو الألحان أو الشكل البصري لأعمالها، وهو ما حافظ على مكانتها بين أبرز نجمات الغناء العربي.

وفي عيد ميلادها، تبقى كارول سماحة نموذجًا للفنانة التي بنت نجاحها خطوة بخطوة، معتمدة على الموهبة والعمل المستمر، لتظل واحدة من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية الحديثة.

النجمة كارول سماحة اخبار الفن نجوم الفن

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