قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تسمم طفلين .. تحذير من الإفراط في تناول النودلز سريعة التحضير
الكويت تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
الزمالك يوجه الشكر للجنة الاستثمار بعد نجاحها في تأمين الرخصة الأفريقية
خبير استراتيجي يكشف سيناريوهات التصعيد الأمريكي ضد إيران
بعد الإعلان عن لجنة لدراسة وتجديد العقد.. هل توجد خلافات بين حسام حسن واتحاد الكرة؟
قرار عاجل بشأن موظف تحرش بفتاة داخل مينى باص بالقاهرة
متحدث الكهرباء : الأحمال وصلت لمستوى تاريخي.. والشبكة آمنة ولا عودة للتخفيف
سامي مغاوري ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل».. ويكشف لـ«صدى البلد» موعد سفره إلى سوريا
شهيرة : محمد رياض مش هو اللى كرمني.. مفيش حد بيكرم حماته
عمرو أديب : انقطاع الكهرباء في عدة محافظات يثير تساؤلات.. هل السبب موجة الحر أم ضغوط الشبكة؟
الحق اشتري وحقق أرباحًا.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش غالية.. مادة طبيعية تعالج ضعف الخصوبة عند الرجال

الخصوبة
الخصوبة
اسماء محمد

يعد زيت حبة البركة من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية وفي مقدمتها أمراض الخصوبة.

ووفقا لموقع draxe يحسن زيت حبة البركة خصوبة الذكور.

تجربة علمية تؤكد النتائج 

أُجريت تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية مضبوطة بالغفل لتقييم ما إذا كان زيت حبة البركة يُساعد الرجال المصابين بالعقم والذين يعانون من تشوهات في الحيوانات المنوية.

 تناولت المجموعة الضابطة 2.5 ملليلتر من زيت حبة البركة عن طريق الفم، بينما تلقت المجموعة التي تلقت الغفل نفس الكمية من البارافين السائل مرتين يوميًا لمدة شهرين.

نتائج الدراسة 

أظهرت النتائج  أن مجموعة زيت حبة البركة شهدت تحسناً في عدد الحيوانات المنوية وكذلك في حركة الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي.

 تناولت مراجعة منهجية نُشرت عام 2015 في مجلة الطب العشبي تأثيرات حبة البركة على عقم الرجال واستعرض الباحثون دراسات أُجريت بين عامي 2000 و2014، وخلصوا عمومًا إلى أن حبة البركة يمكن أن "تؤثر إيجابًا على معايير الحيوانات المنوية، والسائل المنوي، وخلايا ليديج، والأعضاء التناسلية، والهرمونات الجنسية.

الخصوبة يعالج الخصوبة ضعف الخصوبة يزيد الخصوبة علاج الخصوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

ترشيحاتنا

"نيسان مصر

"نيسان مصر" تعلن أسعار "ماجنايت" الجديدة وتطرحها بأربع فئات

الأجهزة الذكية

ثورة في تصميم الهواتف.. اتجاه عالمي لإطلاق شاشات أوسع تناسب استخدام اليدين

فيسبوك يطلق شارة توثيق مجانية لإثبات أنك شخص حقيقي

فيسبوك تطلق شارة توثيق مجانية لإثبات أنك شخص حقيقي.. كيف تحصل عليها؟

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد