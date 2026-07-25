مش غالية.. مادة طبيعية تعالج ضعف الخصوبة عند الرجال

يعد زيت حبة البركة من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية وفي مقدمتها أمراض الخصوبة.

ووفقا لموقع draxe يحسن زيت حبة البركة خصوبة الذكور.

تجربة علمية تؤكد النتائج

أُجريت تجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية مضبوطة بالغفل لتقييم ما إذا كان زيت حبة البركة يُساعد الرجال المصابين بالعقم والذين يعانون من تشوهات في الحيوانات المنوية.

تناولت المجموعة الضابطة 2.5 ملليلتر من زيت حبة البركة عن طريق الفم، بينما تلقت المجموعة التي تلقت الغفل نفس الكمية من البارافين السائل مرتين يوميًا لمدة شهرين.

نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن مجموعة زيت حبة البركة شهدت تحسناً في عدد الحيوانات المنوية وكذلك في حركة الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي.

تناولت مراجعة منهجية نُشرت عام 2015 في مجلة الطب العشبي تأثيرات حبة البركة على عقم الرجال واستعرض الباحثون دراسات أُجريت بين عامي 2000 و2014، وخلصوا عمومًا إلى أن حبة البركة يمكن أن "تؤثر إيجابًا على معايير الحيوانات المنوية، والسائل المنوي، وخلايا ليديج، والأعضاء التناسلية، والهرمونات الجنسية.