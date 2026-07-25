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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شذى تكشف لصدى البلد أسرارًا عن طفولتها وعلاقتها بالدراسة: والدتي كانت أكبر داعم لي

الفنانة شذى
الفنانة شذى
أوركيد سامي

كشفت الفنانة شذى عن العديد من الأسرار الخاصة بطفولتها، وعلاقتها بالدراسة، وبدايات حبها للغناء، مؤكدة أن شغفها بالفن بدأ منذ سنواتها الأولى، كما تحدثت عن تأثير رحيل والدتها عليها، وحرصها الدائم على التقرب إلى الله، إلى جانب استعدادها لتقديم أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت شذى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها منذ طفولتها كانت تعشق الغناء، ورغم أنها لم تكن تميل إلى المذاكرة، فإنها كانت تحرص على الاجتهاد وتحقيق النجاح الدراسي، لأنها كانت تؤمن بأهمية التعليم.

وأضافت أنها كانت طفلة شقية، تعشق الحركة واللعب، وحظيت بدعم كبير من والدتها التي كانت دائمًا تشجعها وتساندها في كل خطواتها، وهو ما منحها الثقة منذ الصغر.

وتحدثت شذى عن والدتها الراحلة، مؤكدة أنها لا تزال تفتقدها بشدة، وأن غيابها ترك فراغًا كبيرًا في حياتها، مشيرة إلى أنها تستحضر ذكراها باستمرار، وتسعى دائمًا لتحقيق المزيد من النجاحات حتى تكون والدتها فخورة بها بعد رحيلها.

وأكدت الفنانة أنها تحرص دائمًا على التقرب إلى الله، موضحة أن علاقتها بربها تمنحها راحة نفسية وسكينة، وتساعدها على تجاوز الضغوط والصعوبات التي تواجهها في الحياة.

وأضافت أنها مؤمنة بأن الإنسان لا يضمن عمره، وأن الموت قد يأتي في أي لحظة، لذلك تحرص على أن تكون قريبة من الله، وأن تعيش حياتها بما يرضيه.

واختتمت شذى تصريحاتها لـصدى البلد بالتأكيد على أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الأعمال الفنية الجديدة، معربة عن حماسها لما هو قادم، ومتمنية أن تنال أعمالها إعجاب الجمهور وتحقق النجاح .

الفنانة شذى اخبار الفن نجوم الفن

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