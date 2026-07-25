عمالقة وادي السيليكون يضغطون على البيت الأبيض لعرقلة حظر الذكاء الاصطناعي الصيني



تكثف كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية ضغوطها على إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لثنيها عن فرض قيود على تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية، وذلك عقب إطلاق الصين نموذجا متقدما جديدا للذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، أثار اهتمامًا واسعا في القطاع.

وانضم جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى عدد من كبار قادة شركات التكنولوجيا، من بينهم ميتا ومايكروسوفت في توقيع رسالة مفتوحة إلى البيت الأبيض، حثوا فيها الإدارة الأمريكية على عدم تقييد تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، محذرين من أن فرض قيود عليها قد يضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة، في وقت تستفيد فيه نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية المتقدمة من هذه التقنيات ، وفق تقرير صحيفة التليجراف البريطانية.

وكانت شركة "مونشوت" الصينية للذكاء الاصطناعي قد كشفت عن إصدار نموذج جديد تحت مسمى "كيمي كيه3"، الذي أحدث هزة عنيفة في وادي السيليكون، ليعيد إلى الأذهان النجاح الباهر لنموذج "آر1" التابع لمختبر الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" مطلع العام الماضي.

وأوضح تقرير التليجراف أن إطلاق نموذج "كيمي كيه3"، الذي طورته شركة "مونشوت" الناشئة الصينية، أحدث صدمة مدوية في الأسواق العالمية، و أثار مخاوف جدية من احتمال أن يتسبب في تقويض هيمنة مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وقد دفع هذا النجاح المفاجئ إلى تصاعد الدعوات لفرض قيود على الصين، فيما تتجه الإدارة الأمريكية إلى المطالبة بفرض عقوبات على شركاتها العاملة في هذا المجال.

وأشار التقرير كذلك إلى أن عدة شركات أمريكية عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تطالب بتقييد التقنيات "مفتوحة المصدر" أو "مفتوحة الأوزان"، وهي الأنظمة التي اعتمدت عليها الشركات الصينية اعتمادا كبيرا، لكونها تتيح تنزيل النماذج وتعديلها بحرية، الأمر الذي يهدد بتقويض مكانة عمالقة وادي السيليكون، وفي مقدمتهم "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

ونقل التقرير عن أحد كبار مسؤولي "أوبن إيه آي" قوله إن استراتيجية بكين القائمة على منح أفضل تقنياتها مجانا تمثل "شيوعية ذكاء اصطناعي كاملة، وهو بالضبط ما تطرحه الصين"، في إشارة إلى حدة النقاش الدائر داخل الأوساط التقنية الأمريكية بشأن جدوى الانفتاح التقني في مواجهة المنافس الصيني.

ولفت التقرير إلى أن مؤشرات القلق المتصاعد داخل قطاع التقنية إزاء احتمال فرض حظر شامل دفعت جنسن هوانج إلى كتابة أول منشور له على منصة "إكس"، معلنًا معارضته للقيود المحتملة، إذ قال إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا في كل صناعة، وسيمنح القوة لكل شركة، وستشارك في بنائه كل دولة، مؤكدًا أن العالم بحاجة إلى نماذج متقدمة مغلقة ومفتوحة.

وحذرت الرسالة الموقعة من قبل الشركات الأمريكية، والتي حظيت أيضًا بدعم إيلون ماسك، من مغبة "تركيز قدرات الذكاء الاصطناعي في عدد محدود من النماذج المغلقة"، في إشارة إلى أنظمة على غرار "تشات جي بي تي" التابع لـ"أوبن إيه آي" و"كلود" التابع لـ"أنثروبيك". وجاء في الرسالة أن الخيارات الصائبة كفيلة بأن تتيح للذكاء الاصطناعي مفتوح الأوزان توسيع الفرص، وتعزيز المنافسة، وترسيخ الريادة التقنية الأمريكية، والتخفيف من المخاطر، وضمان توزيع منافع هذه التقنية غير المسبوقة على نطاق واسع في الاقتصاد.

ويذكر أن البيت الأبيض هدد هذا الأسبوع الصين بفرض عقوبات، إثر اتهامات بأن شركة "مونشوت" سرقت أسرارا تجارية من شركة "أنثروبيك" لبناء نظامها الجديد، عبر ما يُعرف بعملية "التقطير".

وتختم الصحيفة تقريرها بأن إطلاق "كيمي" الأسبوع الماضي تسبب في موجة بيع كثيفة طالت أسهم صانعي الرقائق حول العالم، ما أدى إلى تبخر مئات المليارات من الدولارات من قيمة الأسهم الأمريكية.