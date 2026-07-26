فيلات بـ800 مليون جنيه.. أغلى 10 مشروعات في الساحل الشمالي تقود سباق العقارات الفاخرة

رغم تراجع وتيرة المبيعات في السوق العقارية المصرية خلال عام 2025، لم يمنع ذلك المشروعات الفاخرة في الساحل الشمالي من مواصلة تسجيل أسعار غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة بعض الفيلات إلى نحو 800 مليون جنيه، بينما اقترب سعر المتر المربع في عدد من المشروعات من حاجز المليون جنيه، في مؤشر يعكس استمرار الطلب على العقارات الفاخرة رغم تباطؤ حركة البيع.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة للاستشارات السوقية، سجلت مبيعات مشروعات الساحل الشمالي نحو 520 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ643 مليار جنيه في العام السابق. وعلى الرغم من هذا التراجع، احتفظت المنطقة بمكانتها كأحد أهم محركات السوق العقارية، بعدما استحوذت وحدها على أكثر من ثلث مبيعات مشروعات الكمبوندات في مصر.

ويُرجع متخصصون استمرار ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها محدودية الأراضي المطلة مباشرة على البحر، وارتفاع تكاليف التطوير والإنشاء، بالإضافة إلى اتجاه الشركات العقارية لإطلاق مشروعات تستهدف العملاء ذوي القدرة الشرائية المرتفعة.

"أوجامي" يتربع على القمة

جاء مشروع أوجامي، الذي تنفذه شركة سوديك في منطقة رأس الحكمة، على رأس قائمة أغلى المشروعات بالساحل الشمالي، حيث تتراوح أسعار الفيلات بين 500 و800 مليون جنيه، فيما تتراوح مساحاتها من 450 إلى 1118 مترًا مربعًا، ليسجل سعر المتر نحو 800 ألف جنيه.

ويقع المشروع عند الكيلو 205 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح، ويمتد على مساحة تقارب 440 فدانًا، ويضم فيلات فقط دون أي أنواع أخرى من الوحدات السكنية.

"رأس الحكمة" في المركز الثاني

احتل مشروع رأس الحكمة، الذي تطوره شركة مدن الإماراتية، المرتبة الثانية، بعدما سجلت بعض الفيلات أسعارًا تتراوح بين 300 و800 مليون جنيه، فيما يصل سعر المتر في بعض الوحدات إلى نحو 700 ألف جنيه بحسب الموقع والإطلالة.

ويضم المشروع مجموعة من الفيلات الفاخرة المطلة مباشرة على البحر، وتصل مساحة بعضها إلى نحو 890 مترًا مربعًا.

"سيلفر ساندس"

وفي المركز الثالث جاء مشروع سيلفر ساندس التابع لشركة أورا ديفلوبرز، حيث يصل سعر أكبر الفيلات إلى نحو 600 مليون جنيه، بمساحة بنائية تبلغ 470 مترًا مربعًا، بينما تصل مساحة الأرض إلى ألف متر مربع.

ويمتد المشروع على مساحة 503 أفدنة بالكيلو 222 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح.

"سول"

واحتل مشروع سول، المملوك لشركة إعمار مصر، المركز الرابع، إذ تصل أسعار الفيلات إلى 570 مليون جنيه، بمساحات تبلغ 1118 مترًا مربعًا، ومتوسط سعر للمتر يصل إلى نحو 510 آلاف جنيه.

ويقع المشروع في منطقة سيدي حنيش على مساحة إجمالية تبلغ 580 فدانًا.

"هاسيندا ديزني باي"

وجاء مشروع هاسيندا ديزني باي، أحدث مشروعات بالم هيلز في رأس الحكمة، في المرتبة الخامسة، حيث تبلغ أسعار الفيلات نحو 450 مليون جنيه، بينما يصل سعر المتر إلى 350 ألف جنيه.

وتتنوع مساحات الوحدات بين 340 و1300 متر مربع، خاصة الفيلات والقصور الواقعة في الصفوف الأولى المطلة على البحر.

"فوكا باي"

وسجل مشروع فوكا باي، الذي تطوره شركة تطوير مصر، المركز السادس، إذ بلغت أسعار بعض الفيلات نحو 440 مليون جنيه، بمساحة تصل إلى 600 متر مربع، بينما تجاوز سعر المتر 735 ألف جنيه.

"ساوث ميد"

وفي المرتبة السابعة جاء مشروع ساوث ميد التابع لمجموعة طلعت مصطفى، حيث وصلت أسعار الفيلات المطلة على البحر إلى نحو 380 مليون جنيه، بمساحة 520 مترًا مربعًا، وسعر متر يقترب من 730 ألف جنيه.

ويُعد المشروع من أكبر المشروعات في المنطقة، إذ يمتد على مساحة تقارب 23 مليون متر مربع.

"سعادة"

واحتل مشروع سعادة، التابع لشركة هورايزون مصر للتطوير العقاري، المركز الثامن، بعدما بلغت أسعار بعض الفيلات نحو 320 مليون جنيه، فيما سجل سعر المتر حوالي 771 ألف جنيه.

"ذا وترواي"

وجاء مشروع ذا وترواي – الساحل الشمالي في المرتبة التاسعة، حيث يصل سعر الفيلا إلى نحو 300 مليون جنيه، بمساحة تبلغ 485 مترًا مربعًا، ومتوسط سعر للمتر يصل إلى 619 ألف جنيه.

"ألماظة باي"

واختتم مشروع ألماظة باي، الذي تطوره شركة ترافكو بروبرتيز، قائمة أغلى المشروعات في الساحل الشمالي، بعدما سجلت أكبر الفيلات أسعارًا تصل إلى 250 مليون جنيه، بمساحة بنائية تبلغ 450 مترًا مربعًا.

وتؤكد هذه الأرقام أن منطقة رأس الحكمة أصبحت المركز الرئيسي للمشروعات العقارية فائقة الفخامة في مصر، بعدما استحوذت على معظم المشروعات التي تصدرت قائمة الأعلى سعرًا، في ظل استمرار المنافسة بين كبرى شركات التطوير العقاري على تقديم منتجات تستهدف شريحة العملاء الأكثر ثراءً، مع توقعات باستمرار مستويات الأسعار المرتفعة خلال الفترة المقبلة.