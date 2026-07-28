قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟
أرسل لوالدتي فيديوهاتي معه .. ننشر شهادة ضحية سائق بولاق
إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور
خالد الجندي: الخوف من الموت يُحسم بـ 10 أسئلة.. وإجابتك عنها تنهي القضية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يوجه بسرعة إعداد قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
ترامب: الوقت مناسب أمام إيران لعقد صفقة.. ونفرض حصار بحريا قويا عليها
مفتي الجمهورية: التشكيك في الهوية وحرب المفاهيم المغلوطة أخطر ما يواجه الأسرة
حذر في الجزيرة.. بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة مدافع منتخب مصر
مصدر بالزمالك: حل أزمة معسكر إعداد الفريق خلال الساعات المقبلة
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
3 مؤشرات تعجل بنهاية مشوار إمام عاشور مع الأهلي| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

متى يصبح التهاب الجيوب الأنفية خطرًا؟.. علامات احذر تجاهلها

متى يصبح التهاب الجيوب الأنفية خطرًا؟.. علامات تحذيرية لا ينبغي تجاهلها
متى يصبح التهاب الجيوب الأنفية خطرًا؟.. علامات تحذيرية لا ينبغي تجاهلها
ولاء عادل

يعاني كثير من الأشخاص من احتقان الأنف أو الصداع وآلام الوجه خلال نزلات البرد، إلا أن استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة قد يكون مؤشرًا على التهاب الجيوب الأنفية، وهي مشكلة صحية قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها قد تتطور إلى التهاب مزمن أو تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تُشخَّص وتُعالج بالشكل المناسب، وفقًا لما أورده موقع OnlyMyHealth.

ويؤكد أطباء الأنف والأذن والحنجرة أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية تتحسن مع العلاج الداعم، إلا أن استمرار الأعراض أو ظهور علامات معينة يستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير.

كيف يحدث التهاب الجيوب الأنفية؟

الجيوب الأنفية هي تجاويف هوائية تقع داخل عظام الوجه حول الأنف، وعندما تلتهب بطانتها تتراكم الإفرازات المخاطية داخلها نتيجة انسداد فتحاتها، وهو ما يؤدي إلى صعوبة التنفس عبر الأنف، والشعور بضغط أو ألم في الوجه، إضافة إلى الصداع.

وغالبًا ما يكون السبب عدوى فيروسية، لكن قد يحدث الالتهاب أيضًا نتيجة عدوى بكتيرية أو فطرية، أو بسبب الحساسية، أو بعض المشكلات التشريحية مثل انحراف الحاجز الأنفي أو وجود لحميات داخل الأنف.

أعراض تشير إلى ضرورة التقييم الطبي

يوضح الأطباء أن الالتهاب الفيروسي عادةً ما يختفي خلال أسبوع تقريبًا، لكن استمرار الأعراض لأكثر من عشرة أيام، أو عودتها بشكل أشد بعد تحسنها، قد يشير إلى وجود عدوى بكتيرية أو مشكلة أخرى تحتاج إلى العلاج.

ومن أبرز العلامات التي تستوجب الانتباه:

  • انسداد الأنف لفترة طويلة.
  • خروج إفرازات أنفية كثيفة ذات لون أصفر أو أخضر.
  • الشعور بألم أو ضغط في الجبهة أو الخدين.
  • الصداع المستمر.
  • ارتفاع درجة الحرارة.
  • ضعف أو فقدان حاسة الشم.

ما مخاطر إهمال العلاج؟

قد يؤدي تجاهل التهاب الجيوب الأنفية إلى تحوله إلى حالة مزمنة تستمر لأسابيع أو أشهر، وهو ما قد يؤثر في جودة النوم، والقدرة على التركيز، وممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية.

كما قد يعاني المريض من احتقان دائم بالأنف، وآلام متكررة في الوجه، وصعوبة في استعادة حاسة الشم بشكل كامل.

هل يمكن أن تمتد العدوى؟

رغم أن ذلك يحدث في حالات قليلة، فإن العدوى قد تنتقل إلى الأنسجة المحيطة بالجيوب الأنفية، خاصة إذا كانت بكتيرية أو فطرية ولم تُعالج.

وقد تشمل المضاعفات:

  • التهاب أو تورم شديد حول العين.
  • تشوش أو ضعف الإبصار.
  • تكوّن خراج داخل محجر العين.
  • التهاب السحايا.
  • خراج بالمخ، وهو من المضاعفات النادرة جدًا.

ويشدد الأطباء على أن هذه الحالات تتطلب التدخل الطبي العاجل.

الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات

تزداد احتمالات الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية الشديدة لدى:

  • مرضى السكري، خاصة إذا لم يكن المرض تحت السيطرة.
  • مرضى الأورام.
  • الأشخاص الذين خضعوا لزراعة أعضاء.
  • مستخدمي الأدوية المثبطة للمناعة أو الكورتيزون لفترات طويلة.
  • أصحاب المناعة الضعيفة.

وتكون هذه الفئات أكثر عرضة أيضًا للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية الفطرية، التي تحتاج إلى علاج سريع لتجنب المضاعفات.

متى يجب التوجه للطبيب؟

ينصح الأطباء بعدم تأجيل استشارة الطبيب إذا ظهرت أي من العلامات التالية:

  • استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام.
  • اشتداد الألم في الوجه أو الرأس.
  • ارتفاع كبير في درجة الحرارة.
  • تورم حول العينين أو الوجه.
  • تشوش أو ازدواج في الرؤية.
  • إفرازات أنفية سوداء أو ظهور قشور داكنة.
  • عودة الأعراض بصورة أشد بعد أن بدأت في التحسن.

هل المضاد الحيوي هو الحل دائمًا؟

يشير الأطباء إلى أن المضادات الحيوية ليست علاجًا لجميع حالات التهاب الجيوب الأنفية، لأن أغلب الإصابات تكون فيروسية ولا تستجيب لها.

ولذلك يعتمد العلاج على تحديد سبب الالتهاب، سواء كان فيروسيًا أو بكتيريًا أو ناتجًا عن الحساسية أو الفطريات، مع التأكيد على ضرورة تجنب تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، لما قد يسببه ذلك من زيادة مقاومة البكتيريا للعلاج.

ويؤكد المتخصصون أن التشخيص المبكر وبدء العلاج المناسب في الوقت الصحيح يساعدان على السيطرة على الأعراض، ويقللان من خطر تحول الالتهاب إلى حالة مزمنة أو حدوث مضاعفات قد تؤثر في العين أو الجهاز العصبي.

الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية خطورة التهاب الجيوب الأنفية مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية أضرار التهاب الجيوب الأنفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب

ترشيحاتنا

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

وزير الطيران

وزير الطيران يبحث مع سكرتير عام «الإيكاو» خارطة تطوير الطيران المدني في أفريقيا

وزير الطيران

️وزير الطيران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني والمنظمة العربية

بالصور

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد