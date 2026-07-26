من أصول لبنانية.. صحيفة ألمانية تكشف هوية المشتبه بحادث دهس برلين

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الأجهزة الأمنية ترجح أن يكون حادث الدهس الذي وقع في العاصمة برلين يحمل دوافع إرهابية مرتبطة بالتطرف الإسلامي، مشيرة إلى تحديد هوية المشتبه الرئيسي في الهجوم.

وشهدت منطقة منتزه تيرغارتن وسط برلين، مساء السبت، حادثاً مأساوياً عندما اندفعت شاحنة بيضاء باتجاه حشد كان يشارك في فعالية جماهيرية حضرها مئات الآلاف، قبل أن ترتطم بشجرة، فيما تمكن السائق من الفرار من المكان.

وأسفر الحادث، وفق أحدث حصيلة، عن مقتل امرأة وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر في التحقيق، فإن المشتبه به يدعى عبد البلوط ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهو مواطن ألماني من أصول لبنانية.

وأضافت أن أجهزة أمن الدولة تملك معلومات سابقة عنه، بينها صلات مزعومة بأوساط إسلامية متشددة وتبنيه أفكاراً متطرفة، كما يشتبه في تأييده لتنظيم "داعش".

وأشارت "بيلد" إلى أن الشاب سبق أن ورد اسمه في ملفات الشرطة على خلفية قضايا تتعلق بالابتزاز والتسبب بإصابات جسدية خطيرة، كما أنه غادر في مايو الماضي مؤسسة إصلاحية للأحداث.