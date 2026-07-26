مصرع وإصابة 33 شخصا إثر فيضان مفاجئ في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين

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لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون إثر فيضان مفاجئ ناجم عن هطول أمطار غزيرة مفاجئة ضرب منطقة ذات مناظر طبيعية في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وأعلنت السلطات المحلية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن فيضانا مفاجئا ناجما عن هطول أمطار غزيرة مفاجئة ضرب، اليوم /الأحد/، منطقة ذات مناظر طبيعية في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 23 آخرين حتى الساعة السادسة مساءً (بتوقيت بكين).

وأرسلت إدارتا الأمن العام والإطفاء والإنقاذ المحليتان فرق إنقاذ إلى الموقع، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ حاليًا.

وفي سياق متصل، رفعت وزارة الموارد المائية الصينية، اليوم، مستوى الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات في مقاطعات (جيانغشي وهونان وقوانغدونغ) من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث بسبب المخاطر العالية لفيضانات جبلية نتيجة تأثير الإعصار "نول".

وتظهر تقييمات المخاطر أن 43 محافظة في المناطق المتجاورة عبر هذه المقاطعات الثلاث ستواجه مخاطر فيضانات جبلية بمستوى الإنذار الأحمر من صباح اليوم وحتى الغد، مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث مثل هذه الكوارث.

وأرسلت الوزارة فريقين إضافيين إلى جيانغشي وهونان لمساعدة وتوجيه جهود مكافحة الفيضانات على الخطوط الأمامية.

ودعت الوزارة سلطات الموارد المائية المحلية إلى مراقبة مسار وتأثير الإعصار عن كثب، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق عالية المخاطر مثل الأنهار الجبلية والمناطق المأهولة القريبة من الأودية الجبلية ومواقع البناء والمناطق السياحية في الوديان والمناطق الواقعة حول بدايات الجسور ونهاياتها.

كما حثت الوزارة على الاستفادة الكاملة من أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وإصدار التحذيرات بسرعة لسكان المناطق المهددة وتنفيذ أعمال الإخلاء بشكل عاجل وحاسم لحماية حياة الناس.