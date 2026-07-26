توقف تكتيكي.. مصدر إيراني يكشف موقف طهران من وقف الضربات الأمريكية ضدهم

كشف مصدر إيراني كبير ​أن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات ​المتحدة تعليق ​ضرباتها، مضيفا “لكن طهران لا تزال ⁠متشككة في نوايا ​واشنطن”.

وبعد يوم من تعليق واشنطن هجماتها عقب ضربات استمرت ​13 ليلة متتالية ؛ قال المصدر في تصريحات لوكالة رويترز: "لا ​يزال موقف إيران هو الرد ‌بالمثل و⁠إذا توقفت الهجمات، ستوقف إيران عملياتها أيضا.. ونقلنا هذه الرسالة ​إلى ​الولايات ⁠المتحدة".

وختم المصدر تصريحاته "هناك شكوك أكثر من التفاؤل ​بشأن وقف الهجمات.. ​والرأي ⁠السائد هو أن هذا الوقف تكتيكي وليس ⁠حقيقيا".

وفي وقت لاحق ؛ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن انعدام الأمن بمضيق هرمز والمنطقة سببه انتهاك أمريكا لتعهداتها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع عراقجي مع نظيره الصيني؛ حيث استعراض الوزيران تداعيات انتهاك أمريكا لبنود تفاهم إنهاء الحرب.

وبحسب البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية، فقد بحث الطرفان قضايا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والموضوعات على جدول أعمال المنظمة.

كما أدان عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني الهجمات الأمريكية الوحشية على البنى التحتية الحيوية في إيران وارتكاب جرائم حرب.

وأكد خلال لقائه نظيره الصيني عزم إيران على الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي.