دبلوماسي أمريكي: الرئيس ترامب يمنح فرصة ومساحة للجهود الدبلوماسية مع إيران

أعلن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، اليوم /الأحد/، أن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة للمضي قدمًا خلال تعليق الضربات والغارات الجوية بنهاية الأسبوع.

وقال والتز: "إن ما يقوم به الرئيس ترامب حاليًا، وكما نرى دائمًا هو إعطاء المحادثات بعض المساحة. فالمفاوضات جارية. وتتم على أعلى مستوى، بدءا من الجانب التقني وحتى أعلى المستويات"، وفقا لـ "سي إن إن".

وأكد الدبلوماسي الأمريكي، أنه تم تكثيف الجهود الدبلوماسية تحديدًا خلال الأيام القليلة الماضية.



كما شدد التأكيد على تحذير الرئيس ترامب من استعداد وتأهب الجيش الأمريكي للهجوم مجددًا في حال فشلت المفاوضات، مؤكدا قول الرئيس الأمريكي "إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".