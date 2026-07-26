احتراق 240 منزلاً وتفحم الغطاء النباتي ومركبات جنوب غرب فرنسا.. والنيران تقترب من بوردو

أعلنت محافظة إقليم جيروند، جنوب غرب فرنسا، أن الحرائق الهائلة التي تجتاح المنطقة منذ يوم الأربعاء أسفرت عن تدمير 240 منزلاً، وذلك وفق حصيلة جديدة أصدرتها اليوم الأحد.

وأوضحت المحافظة، أنه عقب «ليلة صعبة اتسمت بعودة الحريق إلى شدته وطابعه غير المتوقع» مساء السبت، فإن الظروف الجوية تبدو «أقل سوءاً» اليوم الأحد، رغم استمرار المخاطر.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام منازل مدمرة ومركبات محترقة وغطاءً نباتياً متفحماً، حيث يعكس المشهد في قرية «لو بورج» حجم الدمار الناجم عن الحريق، الذي بات الآن على أطراف مدينة بوردو، كبرى مدن جنوب غرب فرنسا، والمعروفة عالميًا بكروم العنب.

من جانبه.. أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن الوضع الميداني «لا يزال سيئاً للغاية» بعد ليلة جديدة وصفها بالصعبة والمؤلمة على جبهات مكافحة حرائق الغابات، خاصة في إقليم جيروند، حيث تتجه النيران بشكل متقلب نحو التجمعات السكنية القريبة من بوردو.

وأشار الوزير، إلى أن الحريق في جيروند استعاد في بداية الليل شدة كبيرة، وأصبح «غير متوقع» ويولد رياحه الخاصة، قبل أن يهدأ نسبياً مع نهاية الليل، لافتاً إلى أن المساحات التي التهمتها النيران بلغت نحو 42 ألف هكتار.

وأضاف أن السلطات اضطرت إلى إجلاء خمس بلديات إضافية خلال الليل، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم احترازياً إلى نحو 220 ألف شخص منذ اندلاع الحريق، بينهم قرابة 50 ألفاً خلال الساعات الأخيرة فقط.

وأوضح أن عمليات مكافحة الحرائق تشهد تعبئة واسعة، بمشاركة نحو 2500 من رجال الإطفاء، من بينهم وحدة سويسرية، إلى جانب 1500 عسكري وحوالي 1200 من عناصر الشرطة والدرك، فضلاً عن دعم 450 متطوعاً من جمعيات الحماية المدنية، مع تسخير 18 وسيلة جوية، بينها طائرة عسكرية من طراز «إيه400 إم».

وفي مناطق أخرى، أشار الوزير إلى استمرار الحرائق في إقليم «لاند»، حيث أتت النيران على 3600 هكتار، وتم إجلاء نحو 36 ألف شخص، بينما تثير عودة رياح «الميسترال» في إقليم «فار» مخاوف من تدهور الأوضاع، حيث تم إجلاء نحو 3 آلاف شخص هناك.

كما لفت إلى اندلاع حرائق أخرى في مناطق متفرقة من البلاد، منها كورسيكا وإقليم الألب العليا، مؤكداً أن أولوية الدولة تظل حماية السكان، مع الدعوة إلى أقصى درجات الحذر في ظل الظروف الجوية غير المواتية.