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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إسراء وأسماء شقيقتان من أوائل الثانوية الأزهرية بالغربية: القرآن الكريم سر تفوقنا.. فيديو وصور

اوائل الشهادة الأزهرية بالغربية
اوائل الشهادة الأزهرية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية سجين بمركز قطور بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق شقيقتان إسراء وأسماء جعبوبة وحصولهما علي مراكز أولي في التفوق الدراسي ضمن أوائل الثانوية الأزهرية عقب اعتمادها من مشيخة الأزهر الشريف رسميا لعام 2026م .

سر الدعم والتفوق الدراسي 


"القرآن الكريم سر تفوقنا علميا وشكرا لدعم اسرتنا" بتلك الكلمات أعربت الشقيقتان المتفوقتان عن فرحتهما موجهين كافة الشكر لوالدهما لدعمهما طوال فترات دراستهم وحرصهما علي حفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظافرهما منذ مراحل صغرهما".

الشكر إلي فضيلة شيخ الأزهر 

كما وجهت الشقيقتان رساله شكر إلي الدكتور أحمد الطيب فضيلة شيخ الأزهر علي حرصه تهنئتهما لتفوقهما دراسيا وعلميا عقب تفوقهما دراسيا .

كما حرص الأقارب والجيران علي تقديم واجب التهاني والتبريكات عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2026م .

من ناحية أخري تقدم فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد أبو سعيد، مدير عام شؤون التعليم، والأستاذ محمود الحلبي، مدير عام شؤون الخدمات ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ أشرف شفيق، مدير إدارة الامتحانات، وجميع قيادات المنطقة، بخالص التهنئة إلى أبناء وبنات منطقة الغربية الأزهرية من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ١٤٤٦-١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥-٢٠٢٦م، بعد أن سطروا لوحة مشرقة من التفوق والتميز، مؤكدين أن هذا الإنجاز ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويعكس المكانة العلمية المرموقة لمعاهد المنطقة.

اعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 

وأكد فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي أن تفوق أبناء الغربية الأزهرية مصدر فخر واعتزاز، وأن الأوائل يمثلون نماذج مشرفة لطالب الأزهر، بما يتحلون به من تميز علمي وأخلاق رفيعة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.
وجاء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الغربية على النحو التالي:
القسم العلمي
• حبيبة رضا محمد محمد جعبوبه – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤٦ درجة بنسبة ٩٩.٣٨٪.
• أسماء الشناوي يوسف جعبوبه – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤٢ درجة بنسبة ٩٨.٧٧٪.
• إسراء الشناوي يوسف جعبوبه – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤١ درجة بنسبة ٩٨.٦٢٪.
• معاذ محمود العدوي شعبان – معهد الهياتم – ٦٤١ درجة بنسبة ٩٨.٦٢٪.
• علياء جمال محمد المتولي زلط – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤٠ درجة بنسبة ٩٨.٤٦٪.
• مريم أحمد نبيل عبد الحليم منصور – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤٠ درجة بنسبة ٩٨.٤٦٪.

القسم الأدبي (مبصر)
• هدى محمود أحمد محمود المنوفي – معهد فتيات كفر الشيخ سليم – ٥٧١ درجة بنسبة ٩٦.٧٨٪.
• مصطفى محمد إبراهيم عاشور – معهد محلة زياد – ٥٦٩ درجة بنسبة ٩٦.٤٤٪.
• آية أيمن عبد الفتاح أحمد النجار – معهد فتيات شبرا بابل – ٥٦١ درجة بنسبة ٩٥.٠٨٪.
• منار شعبان عبد المجيد أبو الفتوح يوسف – معهد فتيات بلكيم – ٥٦٠ درجة بنسبة ٩٤.٩٢٪.
• سندس محمد السيد إبراهيم الفخراني – معهد فتيات صفط تراب – ٥٥٩ درجة بنسبة ٩٤.٧٥٪.

أسماء اوائل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 

القسم الأدبي (كفيف)
• مريم عبد المجيد عبد الحكيم جميل – معهد فتيات طنطا – ٤٣٥ درجة بنسبة ٧٩.٠٩٪.
• عبد الرحمن طلعت توفيق البسطويسي – معهد صفط تراب – ٤٣١ درجة بنسبة ٧٨.٣٦٪.
• محمد عادل ربيع عبد الفتاح شكر – معهد محمد رجب بسجين الكوم – ٤١٩ درجة بنسبة ٧٦.١٨٪.
واختتمت قيادات منطقة الغربية الأزهرية تهنئتها للأوائل وأسرهم، معربةً عن خالص تقديرها لما بذلوه من جهد أثمر هذا التفوق، ومؤكدةً أن أبناء الغربية سيظلون دائمًا عنوانًا للتميز العلمي، وواجهةً مشرفةً للأزهر الشريف في مختلف المحافل.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي أعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية شقيقتان أسماء واسراء سجين قطور

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