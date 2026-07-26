أكسيوس: قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات قرب مضيق هرمز بعد تحقيق أهدافها

نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز، بعدما وصلت إلى أقصى حدود فعاليتها، مشيرًا إلى أن العمليات حققت أهدافها العسكرية في تلك المنطقة.

وأضافت المصادر أن تقييمات القادة العسكريين والمستشارين ساهمت في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران مؤقتًا، في إطار مراجعة الموقف العسكري وتقييم نتائجه.

وأوضحت المصادر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد أن أسبوعين من الضربات العسكرية أضعفا قدرة إيران على تنفيذ هجمات تستهدف السفن، معتبرًا أن العمليات أسهمت في الحد من التهديدات التي تواجه الملاحة في المنطقة.