الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد برامج التغذية لـ5.7 مليون طفل وأم في أفغانستان

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، من أن نقص التمويل المخصص لعام 2026 يهدد برامج التغذية التي يستفيد منها نحو 5.7 مليون طفل وأم في أفغانستان.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، أن ملايين الأفغان الأكثر ضعفا قد يفقدون إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وخدمات التغذية الأساسية ما لم تحصل المنظمات الإنسانية على تمويل عاجل، مشيرًا إلى أن القيود المالية بدأت بالفعل تؤثر على قدرة الشركاء الإنسانيين على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، لا سيما بين الأطفال والأمهات المعرضين لخطر سوء التغذية.

وأضاف أن أفغانستان لا تزال تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف الخدمات العامة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تداعيات سنوات من الصراع والاضطرابات الاقتصادية، الأمر الذي جعل ملايين الأفغان يعتمدون على المساعدات الدولية.

وأشار المكتب إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من الأزمة، إذ يؤدي نقص الغذاء المغذي والمياه النظيفة والرعاية الصحية وخدمات الصرف الصحي إلى زيادة مخاطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، بينما تضطر الأسر الفقيرة إلى المفاضلة بين شراء الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية الأخرى.

وأكد "أوتشا" أن تراجع التمويل الدولي قد يجبر وكالات الإغاثة على تقليص برامج التغذية أو الحد من نطاقها، وهو ما قد يحرم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، من الحصول على المساعدات في الوقت المناسب، ويزيد من مخاطر الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها بين الأطفال والأمهات.