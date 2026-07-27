المالية: مصر تفقز 10 درجات عالميًأ في مؤشرات شفافية الموازنة

قال ياسر صبحى نائب وزير المالية: إن مصر قفزت ١٠ درجات فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة عن عام ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذى نظمته الوزارة بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة «IBP»، اليوم

أوضح أنها جاءت فى المركز العاشر عالميًا فى «الرقابة المالية»، وصعدت من ٥٣ إلى ٦١ درجة فى «التدقيق البرلماني»، وتقدمت ٥ نقاط فى مؤشر «الرقابة على الموازنة» وحافظت على مركزها فى «مشاركة الجمهور».

وأشار إلي أن «استبيان الموازنة المفتوحة» يسلط الضوء على تطور وجودة الإفصاح المالى والبيانات المتاحة.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع كل جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالى، بهدف تبسيط البيانات المالية بمزيد من الشرح والتوضيح، والتأكد من عرضها فى التوقيتات المناسبة.