ناجي فرج باقي: الذهب سيصل لـ8000 جنيه قبل نهاية العام الجاري

قال ناجي فرج باقي خبير صناعة الذهب، أن "الذهب تعرض لضغوط كبيرة، ومرشح لأن يصل ل8000 جنيه، إن بيعت ستحقق خسارة، وكلها أشهر قليلة لنهاية العام ومن المنتظر أن لا يتم رفع الفائدة، وسيكون دفعة قوية لأسعار الذهب".

وعن الادخار في الذهب قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية "modern mti"، أن التحويش في الذهب بكميات كبيرة نرشح لك السبائك والجنيهات، وفي المشغولات بكميات أقل وفي النهاية كله ذهب".

بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية



وقال محمد الدسوقي رشدي:" الناس تنتظر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام المقبلة، لأن بعده هنشوف أسهم طالعة نازلة وأسعار طالعة أو نازلة بخصوص الذهب والدولار تحديدا، خاصة مع الضباب والضلمة والتوتر بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وأسعار الطاقة والبترول".



