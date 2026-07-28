اتحاد إذاعات "التعاون الإسلامي" يدين استهداف السعودية ويؤكد تضامنه الكامل مع الرياض

أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU) برئاسة الدكتور عمرو الليثي، بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدًا رفضه الكامل لكافة الاعتداءات التي تمس أمن المملكة وسيادتها واستقرارها.

تضامن مطلق مع المملكة

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن استهداف أمن المملكة يمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وجدد الاتحاد، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، دعمه لجميع الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.