اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول "التعاون الإسلامي" يوقع اتفاقية مع المركز الحضاري في أوزبكستان

وقع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الحضاري في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف دعم أوجه التعاون في المجالات الإعلامية والثقافية والإنتاج المشترك، بما يسهم في إبراز الحضارة الإسلامية وتعزيز التبادل الثقافي بين شعوب الدول الأعضاء.

وذلك في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين دول منظمة التعاون الإسلامي.

وقد وقع الاتفاقية الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، فيما وقعها عن الجانب الأوزبكي رئيس المركز الحضاري في أوزبكستان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في مجالات الإنتاج التلفزيوني والوثائقي

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في مجالات الإنتاج التلفزيوني والوثائقي، وتبادل الخبرات الإعلامية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات، إلى جانب التعاون في توثيق وعرض التراث الإسلامي والحضاري الذي تزخر به أوزبكستان، بما يعكس القيم الحضارية المشتركة لدول العالم الإسلامي.

وأكد الدكتور عمرو الليثي أن هذه الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمسيرة التعاون بين الاتحاد والمؤسسات الإعلامية والثقافية في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن أوزبكستان تمتلك إرثاً حضارياً وإنسانياً عظيماً، وأن الاتحاد يحرص على توثيق هذا التراث والتعريف به من خلال مشروعات إعلامية مشتركة تصل إلى جمهور واسع في مختلف دول العالم الإسلامي.

وأضاف أن الاتحاد يواصل تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية والثقافية، بما يخدم رسالة منظمة التعاون الإسلامي في نشر قيم الاعتدال والحوار والتقارب بين الشعوب، وتعزيز الإنتاج الإعلامي الهادف الذي يعكس الهوية الحضارية والثقافية للأمة الإسلامية.