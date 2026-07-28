محاكمة متهم بخلية الزيتون الإرهابية.. في هذا الموعد

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 2 أغسطس 2026، فض الأحراز في محاكمة متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في الزيتون، في القضية رقم 3706 لسنة 2025 جنايات الزيتون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاح ناري ومحاولة التعدي علي قوة أمنية ولكن تم ضبطه.