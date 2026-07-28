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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تضع اللمسات الأخيرة قبل إعلان موعد قرعة الدوري

رابطة الاندية
رابطة الاندية
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشفت تقارير إعلامية عن استقرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل مبدئي، على إقامة مراسم قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، خلال أول 10 أيام من شهر أغسطس المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق المسابقة.

وبحسب التقارير، تعمل رابطة الأندية خلال الفترة الحالية على الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المشاركة، قبل الإعلان الرسمي عن موعد القرعة ونظام البطولة.

وأضافت التقارير أن مراسم القرعة من المنتظر أن تشهد حضور ممثلي الأندية المشاركة، إلى جانب مسؤولي رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، للإعلان عن جدول مباريات الموسم الجديد، عقب الاستقرار على المواعيد النهائية لانطلاق المسابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الأندية لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث بدأت معظم الفرق في وضع برامجها التدريبية وإبرام الصفقات اللازمة لتدعيم صفوفها قبل بداية المنافسات.

ومن المتوقع أن تحسم رابطة الأندية خلال الأيام المقبلة الموعد الرسمي لإقامة القرعة، إلى جانب الإعلان عن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، حال اعتماد الجدول بشكل نهائي.

رابطة الأندية المصرية للموسم الجديد 2026 2027 الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري المصري

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