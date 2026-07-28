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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواهب صاعدة.. حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار في معسكر برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

سلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على الرهان الذي يعتمده الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، على مجموعة من لاعبي أكاديمية "لاماسيا" خلال معسكر الفريق المقام في إنجلترا، استعدادًا للموسم الجديد.

ويخوض برشلونة المرحلة الثانية من فترة الإعداد في إنجلترا حتى الثالث من أغسطس المقبل، حيث يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام برمنجهام سيتي وبريستون نورث إند، في ظل غياب عدد من نجوم الفريق الأول الذين حصلوا على راحة عقب مشاركتهم في كأس العالم 2026.

واعتمد فليك على 17 لاعبًا من قطاع الشباب، في خطوة تعكس رغبته في منح المواهب الصاعدة فرصة لإثبات قدراتها قبل انطلاق الموسم.

كان المصري حمزة عبد الكريم من أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار داخل المعسكر، بعدما حظي بإشادة من الصحيفة الإسبانية، التي أكدت أن المهاجم الشاب يحظى بثقة كبيرة داخل برشلونة، بفضل إمكاناته الهجومية وقدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء.

وأضافت الصحيفة أن حمزة، الذي انضم إلى برشلونة قادمًا من الأهلي، يُعد من المشاريع الواعدة داخل النادي، مشيرة إلى أن الإدارة الكتالونية أبدت رغبتها في تفعيل بند شراء عقده خلال الفترة الماضية، في ظل اقتناعها بإمكاناته الفنية ومستواه المتطور.

وأوضحت أن مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 ساهمت في زيادة ثقة الجهاز الفني بقدراته، ليواصل رحلته مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد الحالية.

وضمت قائمة المواهب الشابة المشاركة في المعسكر كلًا من: إيكر رودريجيز، ياكو، تشافي إسبارت، ألفارو كورتيس، جوفري تورنتس، جوردي بيسكير، تومي ماركيز، برايان فاريناس، إبراهيم ديارا، أوريان جورين، غيلي فرنانديز، تونكارا، أوسكار جيستاو، أليكس جونزاليس، شين كلويفرت، توني فرنانديز، بالإضافة إلى المصري حمزة عبد الكريم.

حمزة عبد الكريم عبدالكريم حمزة عبدالكريم حمزة برشلونة

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