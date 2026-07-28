كوبرا فورمينتور 2026 تباع بهذه المواصفات

جاء في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كوبرا فورمينتور موديل 2026

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كوبرا فورمينتور موديل 2026، وتنتمي فورمينتور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

زودت سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

محرك كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

تحصل سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 265 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 245 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كوبرا فورمينتور موديل 2026

تمتلك سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها نظام الذكى لركن السيارة .

كوبرا فورمينتور موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 ، كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر كوبرا فورمينتور موديل 2026

كوبرا فورمينتور موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 589 ألف جنيه .