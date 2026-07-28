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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد معركة قانونية.. براءة شابين من تهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أسدلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات سوهاج، الستار على إحدى قضايا الاتجار في المواد المخدرة، بعدما أصدرت حكمها ببراءة كلًا من:" أحمد م ا، ومصطفى هـ ط"، من التهمة المنسوبة إليهما، لتنتهي القضية بحكم قضائي أكد انتفاء مسؤولية المتهمين عما نُسب إليهما.

ماذا حدث؟

وجاء الحكم عقب جلسات شهدت مرافعات قانونية مطولة، استعرض خلالها الدفاع مختلف أوجه الدفع القانونية والموضوعية، قبل أن تنتهي المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين، في حكم لاقى ارتياحًا كبيرًا بين ذويهما وأسرتهما.

وقال المحامي أحمد شعبان ردادي، دفاع المتهمين، إن القضية مرت بمراحل قانونية دقيقة، وإن هيئة الدفاع تمسكت منذ اللحظة الأولى ببراءة موكليها، مستندة إلى ما شاب أوراق الدعوى من أوجه قانونية وموضوعية، فضلًا عن عدم كفاية الأدلة لإسناد الاتهام إليهما.

وأضاف "ردادي" أن الدفاع أوضح أمام هيئة المحكمة أن الأحكام الجنائية لا تُبنى إلا على أدلة يقينية جازمة، وأن الشك يفسر دائمًا لصالح المتهم، مؤكدًا أن المرافعة ركزت على بيان أوجه القصور في أدلة الاتهام، والدفع بانتفاء أركان الجريمة في حق موكليه.

وأشار إلى أن الحكم الصادر يجسد الضمانات التي يكفلها القضاء المصري لتحقيق العدالة، مؤكدًا أن المحكمة فحصت أوراق الدعوى بعناية، واستمعت إلى جميع أطرافها قبل إصدار حكمها، وهو ما يعكس استقلال القضاء وحرصه على إعلاء صحيح القانون.

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