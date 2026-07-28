في يومه العالمي.. التهاب الكبد وأهم أنواعه

يحتفل العالم باليوم العالمي لالتهاب الكبد لنشر التوعية بهذا المرض والوقاية منه.

ما هو التهاب الكبد؟

ووفقا لموقع كيلافند كلينك فإن التهاب الكبد هو استجابة الجسم للعدوى أو الإصابة وهناك العديد من العوامل التي قد تُلحق الضرر بالكبد وتُسبب التهاب الكبد.

بعض العدوى الفيروسية تُسبب التهاب الكبد، ولكن قد تُصاب به إذا كنت تعاني من أمراض تُؤثر على الكبد أو إذا تعرضت لسموم مثل المواد الكيميائية أو الكحول أو المخدرات.

قد تُسبب هذه الحالة أعراضًا تظهر فجأة ثم تختفي في غضون ستة أشهر (التهاب الكبد الحاد) ولكن قد تُصاب بالتهاب كبد لا يزول ويتفاقم تدريجيًا وهذا هو التهاب الكبد المزمن.

أنواع التهاب الكبد

توجد أنواع عديدة من التهاب الكبد وكل نوع منها قد يكون حادًا أو مزمنًا وبعض الأنواع أكثر شيوعًا من غيرها:

التهاب الكبد الفيروسي

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب الكبد وهناك عدة أنواع من التهاب الكبد الفيروسي وأكثرها شيوعًا في الولايات المتحدة هي التهاب الكبد أ، والتهاب الكبد ب، والتهاب الكبد سي أما التهاب الكبد د والتهاب الكبد هـ فهما أقل شيوعًا.

التهاب الكبد السام

هو نوع من التهاب الكبد ينتج عن التعرض للمواد الكيميائية ومن أنواع التهاب الكبد السام الأخرى التهاب الكبد الكحولي والتهاب الكبد الناتج عن تعاطي المخدرات. وقد يكون التهاب الكبد السام حادًا أو مزمنًا.

التهاب الكبد المناعي الذاتي

هذا النوع من التهاب الكبد المزمن نادر الحدوث فعندما يهاجم جهاز المناعة أنسجة الكبد عن طريق الخطأ.