قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء والصور.. أوائل الثانوية العامة 2025 - 2026 المكفوفين والدمج التعليمي
طهران تبرئ نفسها.. مصدر عسكري ينفي أي صلة لإيران بهجمات استهدفت السعودية
بعد الانتقادات .. إسلام صادق يرد على أزمة فترة الإعداد
النفط يشتعل.. هجوم إيراني مُفاجئ يرفع الأسعار ويهز الأسواق العالمية
رئيس شعبة المخابز: الدعم النقدي «مؤجل».. ونائب برلماني ينتقد قرار الدعم
«شبانة» يكشف موقف «عموتة» من استمرار «بن رمضان» في الأهلي
برلمانية تطالب باحترام خصوصية طلاب الثانوية العامة ووقف نشر النتائج
الأهلي يحسم صفقتين جديدتين .. ويغلق ملف محمد عبدالمنعم وعمر فايد
دعاء الفجر لتفريج الهموم.. أفضل الأدعية المستجابة بعد الفجر لزوال الكرب وقضاء الحوائج
لحماية 30 مليون طفل.. "تنظيمي الاتصالات" يطرح "شريحة الطفل" ببيئة تصفح آمنة
شلل جوي في أمريكا .. عُطل مُفاجئ يوقف جميع الرحلات قبل استئنافها مُجددًا
بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. تناول هذه الأدوية يؤثر سلبا على الأمعاء

الامعاء
الامعاء
نهى هجرس
نتيجة الثانوية العامة 2026

يلعب الميكروبيوم المعوي، الذي يضم تريليونات من الميكروبات، دورًا محوريًا في كل شيء بدءًا من الهضم وحتى الحالة المزاجية، وعندما يختل توازنه، مع وجود عدد كبير جدًا من البكتيريا "الضارة"، فإنه قد يؤدي إلى التهابات وحتى إلى الإصابة بأمراض مزمنة.

تدعم  بعض العادات صحة الأمعاء، مثل تناول الكثير من الأطعمة المخمرة، لكن بعض الأدوية قد تُخلّ بتوازنها، إليكم أدوية شائعة يقول الخبراء إنها قد تُؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء وفقا لموقع health

أدوية تؤثر سلبا على المعدة 

- المضادات الحيوية

ربما تكون المضادات الحيوية من أشهر الأدوية التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي . 

تعمل المضادات الحيوية واسعة الطيف من فئة الماكروليدات، مثل أزيثروميسين (Z-pack) وإريثروميسين، عن طريق منع نمو البكتيريا، وبجرعات أعلى، يمكنها أيضاً قتل البكتيريا - النافعة والضارة على حد سواء، ومن المفارقات، أن مراجعة بحثية أجريت عام 2022 تشير إلى أن المضادات الحيوية قد تهيئ أحياناً ظروفاً تسمح للبكتيريا الضارة، مثل المطثية العسيرة (C. diff) ، بالتكاثر والازدهار.

كما إن المضادات الحيوية يمكن أن تحفز حركة الأمعاء من تلقاء نفسها، مما يساهم في حدوث آثار غير مرغوب فيها على الجهاز الهضمي

- ديجوكسين

قد يؤثر دواء الديجوكسين، المستخدم لعلاج قصور القلب الاحتقاني ، أيضًا على الميكروبيوم المعوي.

تشير بعض الأبحاث، التي أُجري معظمها على الفئران، إلى أن الديجوكسين قد يُدخل بروتينات مضادة للميكروبات إلى الأمعاء، مما قد يقضي على الميكروبات المرتبطة بإشارات الجهاز المناعي، وهذا بدوره قد يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى المزمنة.

مع ذلك، لا تزال الأبحاث حول تأثيرات الديجوكسين على البشر محدودة، قد يكون الديجوكسين، المصنوع من مواد نباتية، غذاءً للميكروبيوم، لكننا لا نعلم ما إذا كانت البكتيريا النافعة أم الضارة هي التي تتغذى عليه

الامعاء صحة المعدة أدوية تضر المعدة المضاد الحيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل .. درجاتك على صدى البلد

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

المجلس القومي للمرأة يشهد الحدث الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "هي تقود"

اللواء منال عاطف

المجلس القومي للمرأة يهنئ اللواء منال عاطف بمناسبة تجديد الثقة

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

بالصور

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد