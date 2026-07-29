احذر.. تناول هذه الأدوية يؤثر سلبا على الأمعاء

يلعب الميكروبيوم المعوي، الذي يضم تريليونات من الميكروبات، دورًا محوريًا في كل شيء بدءًا من الهضم وحتى الحالة المزاجية، وعندما يختل توازنه، مع وجود عدد كبير جدًا من البكتيريا "الضارة"، فإنه قد يؤدي إلى التهابات وحتى إلى الإصابة بأمراض مزمنة.

تدعم بعض العادات صحة الأمعاء، مثل تناول الكثير من الأطعمة المخمرة، لكن بعض الأدوية قد تُخلّ بتوازنها، إليكم أدوية شائعة يقول الخبراء إنها قد تُؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء وفقا لموقع health

أدوية تؤثر سلبا على المعدة

- المضادات الحيوية

ربما تكون المضادات الحيوية من أشهر الأدوية التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي .

تعمل المضادات الحيوية واسعة الطيف من فئة الماكروليدات، مثل أزيثروميسين (Z-pack) وإريثروميسين، عن طريق منع نمو البكتيريا، وبجرعات أعلى، يمكنها أيضاً قتل البكتيريا - النافعة والضارة على حد سواء، ومن المفارقات، أن مراجعة بحثية أجريت عام 2022 تشير إلى أن المضادات الحيوية قد تهيئ أحياناً ظروفاً تسمح للبكتيريا الضارة، مثل المطثية العسيرة (C. diff) ، بالتكاثر والازدهار.

كما إن المضادات الحيوية يمكن أن تحفز حركة الأمعاء من تلقاء نفسها، مما يساهم في حدوث آثار غير مرغوب فيها على الجهاز الهضمي

- ديجوكسين

قد يؤثر دواء الديجوكسين، المستخدم لعلاج قصور القلب الاحتقاني ، أيضًا على الميكروبيوم المعوي.

تشير بعض الأبحاث، التي أُجري معظمها على الفئران، إلى أن الديجوكسين قد يُدخل بروتينات مضادة للميكروبات إلى الأمعاء، مما قد يقضي على الميكروبات المرتبطة بإشارات الجهاز المناعي، وهذا بدوره قد يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى المزمنة.

مع ذلك، لا تزال الأبحاث حول تأثيرات الديجوكسين على البشر محدودة، قد يكون الديجوكسين، المصنوع من مواد نباتية، غذاءً للميكروبيوم، لكننا لا نعلم ما إذا كانت البكتيريا النافعة أم الضارة هي التي تتغذى عليه