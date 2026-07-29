لغة الجسد في لقاء نتنياهو وترامب .. هل تكشف توافقًا حقيقيًا أم تُخفي خلافات خلف الابتسامات؟ جيمس روبنز يجيب

علق جيمس روبنز، مدير معهد السياسات الدولية، على لغة الجسد في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "لا أعتقد أنه يمكننا أن نعول كثيرًا على الصور التي تصل إلينا من اجتماعات كهذه، إلا إذا شهدت أحداثًا استثنائية أو تطورات كبيرة".

أضاف خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن "كل ما نعلمه حتى الآن هو أن الاجتماع كان مثمرًا، لكنه لم يشهد أي مواجهات أو أجواء متوترة، إذا جاز استخدام هذا التعبير".

وتابع: "لذلك، لا أرى أنه ينبغي أن نبالغ في قراءة الإشارات أو الرسائل التي قد توحي بها لغة الجسد، لأنني لا أعتقد أنها وحدها تمثل دليلًا كافيًا للحكم على طبيعة العلاقة أو على ما دار داخل الاجتماع".