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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ما هي القبة الحرارية؟.. ظاهرة جوية تحبس الحرارة وترفع درجاتها لأيام

ما هي القبة الحرارية؟.. ظاهرة جوية تحبس الحرارة وترفع درجاتها لأيام
ما هي القبة الحرارية؟.. ظاهرة جوية تحبس الحرارة وترفع درجاتها لأيام
ولاء عادل
نتيجة الثانوية العامة 2026

تزامنًا مع موجات الحر التي تشهدها البلاد، يتردد مصطلح "القبة الحرارية" باعتباره أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة واستمرار الأجواء شديدة الحرارة لعدة أيام متتالية، وهي ظاهرة أصبحت أكثر تكرارًا خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القبة الحرارية تحدث عندما يسيطر مرتفع جوي قوي على طبقات الجو العليا، فيحبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض ويمنع صعوده إلى الطبقات الأعلى، كما يحد من دخول الكتل الهوائية الباردة، ما يؤدي إلى تراكم الحرارة وارتفاعها بصورة تدريجية.

كيف تؤثر القبة الحرارية على الطقس؟

وأشار فهيم إلى أن استمرار هذا المرتفع الجوي يؤدي إلى زيادة تسخين سطح الأرض مع مرور الوقت، بالتزامن مع انخفاض فرص تكوّن السحب وهطول الأمطار، وهو ما ينعكس في صورة أجواء مستقرة وشديدة الحرارة.

وأضاف أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بالحرارة، لتصبح درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم الفعلية المسجلة، وهو ما يضاعف الإحساس بالإجهاد خلال فترات النهار.

لماذا تشكل خطرًا على الصحة؟

وأكد أن تأثير القبة الحرارية لا يتوقف عند ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، بل يمتد إلى ساعات الليل، حيث تبقى الأجواء حارة، ما يقلل من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة المتراكمة، ويزيد من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى الأطفال، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة.

تأثيرها على الزراعة

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن المحاصيل الزراعية تتأثر بشكل مباشر بهذه الظاهرة، إذ تؤدي إلى زيادة معدلات تبخر المياه من التربة، وارتفاع احتياجات النباتات للري، فضلًا عن زيادة احتمالات تعرض الثمار لأشعة الشمس المباشرة، وانتشار بعض الآفات والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

هل القبة الحرارية ظاهرة دائمة؟

وأوضح فهيم أن القبة الحرارية تستمر عادة عدة أيام، وتختلف مدتها بحسب طبيعة الأنظمة الجوية المسيطرة، مشيرًا إلى أن تكرارها في السنوات الأخيرة يرتبط بتداعيات التغيرات المناخية، التي أسهمت في زيادة حدة وتكرار موجات الحر في العديد من مناطق العالم.

توصيات للتعامل مع الظاهرة

وشدد على أهمية متابعة نشرات الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، إلى جانب تطبيق التوصيات الزراعية الخاصة بإدارة الري وحماية المحاصيل، بما يحد من الآثار الصحية والاقتصادية للقبة الحرارية.

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