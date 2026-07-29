29 سبتمر.. الحكم في استئناف المتهم بهتك عرض طالبات مدرسة قايتباي الدولية

قررت محكمة جنايات مستأنف التجمع الخامس، حجز حكمها في الاستئناف المقدم من سائق حافلة مدرسة قايتباي الدولية على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، بعد إدانته أمام محكمة أول درجة بهتك عرض 3 طالبات داخل الحافلة المدرسية بمنطقة التجمع الخامس، لجلسة 29 سبتمبر المقبل.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة سائق سيارة تابع لمدرسة قايتباي الدولية، لاتهامه بهتك عرض 3 طلاب داخل أتوبيس المدرسة، بالسجن المؤبد وإحالة الدعوة المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.