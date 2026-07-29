المملكة المغربية تدين بأشد العبارات الهجمات على منشآت بترولية بالسعودية

أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية .

وذكرت وزارة الشئون الخارجية المغربية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المملكة المغربية "تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، ومساسا خطيرا بأمنها القومي، وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره".

واضاف البيان أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه العدوان الغاشم.

وأوضح البيان أن المملكة المغربية تؤكد وقوفها المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها، وحماية أمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.