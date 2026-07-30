محمد السيد: المنافس الإسرائيلي يدخل مواجهات مصر وهو يعاني نفسيًا

قال محمد السيد، نجم منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، المتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، المقامة في هونج كونج، بعدما اقتنص فوز غالي وثمين أمام الدولة المحتلة، إنّ المنتخب المصري كان يتمتع بثقة كبيرة قبل مواجهة منتخب إسرائيل في بطولة العالم، موضحًا أنه أخبر زملاءه قبل المباراة بأن المنافس يدخل اللقاء وهو يعاني ضغطًا نفسيًا كبيرًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المنتخب الإسرائيلي «بيبقى نازل الماتش خايف جدًا نفسيًا وروحيًا»، موضحًا أن ذلك يرجع إلى معرفتهم بطبيعة المنافسة مع المنتخب المصري وسجل المواجهات السابقة.

أن المنتخب المصري لا يخوض تلك المباريات باعتبارها مجرد مواجهة رياضية عادية، وإنما يلعب بروح مختلفة، موضحًا أن اللاعبين يحملون تاريخًا طويلًا في ذاكرتهم، وهو ما يمنحهم دافعًا إضافيًا داخل الملعب.

وأشار إلى أن المنافسين يعلمون جيدًا أن مواجهة لاعب مصري ليست سهلة، وأن نسبة انتصاراتهم تاريخيًا أمام المنتخب المصري قليلة جدًا، وهو ما يؤثر عليهم نفسيًا قبل انطلاق اللقاء.

وأوضح بطل العالم أن المنتخب لا يقيم أي تواصل مع المنافسين الإسرائيليين خارج إطار المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق ركز بالكامل على تحقيق الفوز وكتابة إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وأضاف أن اللاعبين، عقب انتهاء المنافسات، اجتمعوا لاستعادة ذكريات اليوم التاريخي، مؤكدين أنهم كتبوا صفحة جديدة في تاريخ سلاح المبارزة المصري بتحقيق أول ميدالية عالمية للفرق.

واختتم محمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجاز الحالي ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لطموحات أكبر، وفي مقدمتها المنافسة على أول ميدالية أولمبية في تاريخ رياضة السلاح بمصر والعالم العربي وأفريقيا خلال الأولمبياد المقبلة، مع استمرار العمل من الآن وحتى موعدها لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

https://www.youtube.com/watch?v=0rHqQwYH0u4