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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فحص 5 ملايين و595 ألف شاب وفتاة مقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج
فحص المقبلين على الزواج
عبدالصمد ماهر
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ5 ملايين و595 ألفا و712 شابا وفتاة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج منذ انطلاقها في فبراير 2023 وحتى منتصف يوليو الجاري تحت شعار «100 مليون صحة».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة إصدار الشهادات الصحية موثقة ومؤمنة بـQR Code للمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

إمداد المواطنين بالمعلومات

أكدت الوزارة حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة عبر الخط الساخن 105 أو  15335 أو الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وزارة الصحة والسكان فحص المقبلين على الزواج شاب رئيس الجمهورية 100 مليون صحة إتمام الزواج

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