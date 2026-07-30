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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز المنافسة يوافق على 6 صفقات استحواذ عالمية جديدة

جهاز المنافسة
جهاز المنافسة
ولاء عبد الكريم
نتيجة الثانوية العامة 2026



أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على 6 طلبات استحواذ جديدة، ضمن اختصاصها بمراجعة صفقات التركزات الاقتصادية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 

6 صفقات استحواذ جديدة
 

شملت موافقات اللجنة طلب استحواذ صندوق إنفليكشن برايفت إكويتي بارتنرز إل إل بي على 100% من إجمالي أسهم شركة ماريوف باير أوي.
 

كما وافقت على طلب استحواذ صندوق سي في سي فاند أي إكس على نسبة 80% من إجمالي أسهم شركة سبيشالتي توبكو بي.في. المالكة لشركة سبيشالتي كو بيزنيس.


ووافقت اللجنة أيضًا على طلب استحواذ شركة ترانس أوشن ليميتيد على 100% من إجمالي أسهم شركة فالاريس ليميتيد.
 

استثمارات عابرة للحدود
 

وتضمنت القرارات الموافقة على طلب استحواذ شركة دي أر أي إن جي إتش سي إف بورشه إيه جي بشكل غير مباشر، من خلال شركة بورشه إنفستمنت مانجمنت إس. إيه، على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة كيه إس هوايو ألو تيك جي أم بي إتش.


كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة إل سي بي فاند مانجر بي.في. على نسبة 39.33% من أسهم شركة مايلرز سبلاي تشاين بي.في..
 

صفقة تخص "بوما"
 

وشملت الموافقات أيضًا طلب استحواذ شركة أنتا سبورتس برودكتس ليمتد على عدد 43,014,760 سهمًا، بما يمثل 29.06% من إجمالي أسهم شركة بوما إس إي.


وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص ودراسة إخطارات التركزات الاقتصادية، وفقًا لأحكام القانون المنظمة لضمان الحفاظ على المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جهاز المنافسة الاستحواذات الاندماجات

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