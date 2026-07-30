محافظ الوادي الجديد توافق على تقسيط مصروفات مدرسة IPS إلى 3 دفعات

وافقت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على زيادة عدد أقساط سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالمحافظة إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي، بدلًا من نظام السداد السابق الذي كان يقتصر على قسطين، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور وتخفيفًا للأعباء المالية عن كاهل الأسر.

وجاء القرار بالتنسيق مع وزارة التربيةوالتعليم وإدارة المدارس الدولية الحكومية بالوزارة، بما يتيح لأولياء الأمور مرونة أكبر في سداد المصروفات الدراسية، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية واستقرار الدراسة داخل المدرسة.

وأكدت المحافظ أن تطبيق نظام السداد الجديد يستهدف توفير مزيد من التيسيرات لأولياء الأمور، ودعم استقرار العملية التعليمية، مع استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد التي تحددها إدارة المدرسة لسداد الأقساط يضمن الاستفادة من هذه التيسيرات.

وأوضحت حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، أن القرار يعكس حرص المحافظة على الاستجابة للمطالب المجتمعية، وتقديم حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية، التي تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا وفق أحدث النظم التعليمية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في تقديم الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة المقدمة للطلاب.