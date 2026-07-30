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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تُدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في الكويت

مملكة البحرين
مملكة البحرين
أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت، والتي استهدفت مبنى تابعًا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى، في انتهاك سافر لسيادة دولة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها وسلامة المدنيين، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الخميس - تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت، ووقوفها التام إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على أن أمن الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدةً بكفاءة القوات المسلحة الكويتية والجهات المختصة في حماية أمن البلاد وصون سلامة المواطنين والمقيمين، ومعربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحية.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ووقف اعتداءاتها الإرهابية المتكررة على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، واحترام سيادة الدول وأمنها، وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وزارة الخارجية البحرينية مملكة البحرين إدانة تجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية

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