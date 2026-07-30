وكيل اتصالات النواب : القيادة السياسية تدير التحديات بحكمة

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في مواجهة كل المحاولات التي تستهدف المساس بأمن الوطن أو جرّه إلى دوائر الصراع الإقليمي، مشددًا على أن مصر تمتلك من الوعي والقدرة ما يمكنها من إفشال أي مخططات تستهدف زعزعة استقرارها أو النيل من أمنها القومي.

دعم الدولة المصرية

وأوضح النائب محمود حسين طاهر، وكيل اتصالات النواب، أن حادث ميناء دمياط وما أثير حوله من تكهنات يؤكد أهمية التزام الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع الواقعة بمنتهى الاحترافية والمسؤولية، ولم تعلن أن الحريق ناجم عن هجوم بمسيّرة إلا بعد استكمال أعمال الفحص والتحقيق والتأكد من كافة الملابسات، وهو ما يعكس احترام مؤسسات الدولة للرأي العام وحرصها على تقديم المعلومات الدقيقة.

وأشاد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالشفافية التي انتهجتها الدولة في إدارة الأزمة، مؤكدًا أن إعلان الحقائق للرأي العام بعد التحقق الكامل منها يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويفوت الفرصة على الجهات التي تسعى لاستغلال مثل هذه الحوادث لبث الشائعات أو إثارة البلبلة.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة تتطلب أعلى درجات التكاتف الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية معقدة، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل عاملًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ولن تنجر إلى أي محاولات تستهدف توسيع رقعة الصراع أو تهديد أمنها القومي.

مصر تمتلك كفاءة التعامل مع التحديات

وأضاف أن القوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة تمتلك الكفاءة والجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديدات، وأن ما تحقق من تطوير شامل لقدرات الدولة خلال السنوات الماضية عزز من قدرتها على حماية مقدرات الوطن وتأمين حدوده ومنشآته الحيوية، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الحملات المغرضة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة.



واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف الوطني، والالتفاف الكامل حول القيادة السياسية، ودعم كل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، مشددًا على أن وعي المصريين سيظل حائط الصد الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات استهداف الوطن، وأن مصر ستبقى قوية بجيشها ومؤسساتها وشعبها.