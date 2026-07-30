قيادي بالجبهة الوطنية : شفافية الدولة في حادث ميناء دمياط تجسد قوة المؤسسات وسيادة القانون

ثَمَّن عمرو غلاب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية النهج الاحترافي والمنضبط الذي أدارت به مؤسسات الدولة المصرية الأزمة الخاصة بتعرض سفينتين بميناء دمياط، ووصفه بتجسيد سيادة القانون، مشيدًا بالحرص المباشر على إحاطة الرأي العام بملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الأولية بكامل الشفافية والمصداقية.



وأوضح "غلاب" في تصريحات له اليوم، أن سرعة وضع المواطن أمام الحقائق المجردة تُعد الحصن المنيع في مواجهة الشائعات والترويج للروايات المغلوطة، وتؤكد صلابة الركائز المؤسسية للدولة المصرية ومصداقيتها أمام الداخل والخارج.

الاصطفاف الكامل للحزب خلف القيادة السياسية

وشدد الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا على الاصطفاف الكامل للحزب وقياداته وقواعده بالصعيد خلف القيادة السياسية، ومؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تكمن في الحكمة والردع والقدرة على حماية أراضيها ومقدراتها.

وفي سياق متصل، دعا "غلاب" المنظومة الإعلامية بكافة أطيافها إلى الاستمرار في تحمل المسؤولية القومية من خلال الطرح المهني الرصين الذي يبتعد عن الإثارة أو استباق الأحداث، مستطردًا: "نحن أمام مرحلة فارقة تتطلب إعلامًا واعيًا ومسؤولًا يُشيد ولا يهدم، يرتكز على الحقائق ولا ينساق خلف العناوين البراقة التي قد تمس الأمن القومي.