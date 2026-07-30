ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني ليس فرعون موسى.. وحكم مصر 66 عامًا

كشف الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، هوية فرعون نبي الله موسى عليه السلام، معلقا: لم تُحسم بشكل قاطع حتى الآن ولا دليل أثري أو تاريخي ينص صراحة على أن الملك رمسيس الثاني هو فرعون موسى، إلا أن عددًا من الشواهد التاريخية والأسرية يرجح هذا الاحتمال.

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وقال الدماطي، خلال حديثه في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري عن كتابه الصادر مؤخرًا حول فرعون موسى، إن فترة حكم الفرعون تمثل أحد أبرز الشواهد التي تدعم ترجيح رمسيس الثاني، موضحًا أن الأحداث المرتبطة بسيدنا موسى عليه السلام تشير إلى أن الفرعون الذي عاش في عهده حكم لفترة طويلة.

وأضاف وزير الآثار الأسبق، أن سيدنا موسى عاش في بيت فرعون، ثم خرج من مصر إلى مدين، قبل أن يعود إليها بعد سنوات لمواجهة فرعون، ما يرجح أن يكون الفرعون قد حكم لأكثر من 40 عامًا.

وأشار الدماطي، إلى أن فترة الدولة الحديثة تعد من أكثر الفترات ترجيحًا، خاصة مع الإشارة إلى مدينة «بر رعمسيس» في شرق الدلتا، موضحًا أن وجود العاصمة في منطقة الدلتا يتوافق مع ما ورد عن ملك مصر والأنهار التي تجري من تحتها.

وأوضح أن عدد ملوك الدولة الحديثة الذين امتدت فترة حكمهم لأكثر من 40 عامًا كان محدودًا، مشيرًا إلى أن رمسيس الثاني حكم نحو 66 عامًا، وهو ما يجعله من أبرز المرشحين وفقًا للتسلسل الزمني للأحداث.



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