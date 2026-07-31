بينهم أطفال.. إصابات خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين غرب نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الجمعة بإصابة شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في بلدة الجنيد غرب نابلس.



وذكرت مصادر طبية بالهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، وعشر إصابات بالاختناق بالغاز السام بينهم أطفال، خلال هجوم المستعمرين وقوات الاحتلال على الجنيد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



وأشارت مصادر فلسطينية لوكالة "وفا" إلى أن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا بلدة الجنيد، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل المواطنين.

وأضافت أن المستوطنين اقتحموا مناطق العامرية ومحيطها غربا، وتل جنوب غرب نابلس.