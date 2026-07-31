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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تدعم برنامجين هولنديين لإنتاج وقود الطيران المستدام بميزانية قدرها 290 مليون يورو

المفوضية الأوروبية تدعم برنامجين هولنديين لإنتاج وقود الطيران المستدام بميزانية قدرها 290 مليون يورو
المفوضية الأوروبية تدعم برنامجين هولنديين لإنتاج وقود الطيران المستدام بميزانية قدرها 290 مليون يورو
أ ش أ

وافقت المفوضية الأوروبية على برنامجين هولنديين بميزانية إجمالية قدرها 290 مليون يورو لدعم وقود الطيران المستدام، وذلك بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بدعم الدولة.

وسيساهم هذان البرنامجان في تحقيق أهداف اتفاقية الصناعة النظيفة لتسريع إزالة الكربون من الصناعة الأوروبية، بحسب بيان للمفوضية الأوروبية.

ورغم أن البرنامجين يشتركان في ميزانية واحدة، إلا أن أحدهما يوفر دعما استثماريا لإنتاج وقود الطيران المستدام، بينما يغطي الآخر تكاليف الأعمال التحضيرية لمشروعات وقود الطيران المستدام، بما في ذلك دراسات التصميم الهندسي الأولية.

وسيدعم البرنامجان المعتمدان مشروعات يقدر إنتاجها بنحو 285 ألف طن من وقود الطيران المستدام سنويا، أي ما يعادل 350 مليون لتر من الكيروسين، أو ما يكفي لتشغيل حوالي 3500 رحلة جوية عابرة للقارات.

ويدعم البرنامجان مسارين تقنيين، وقود حيوي متطور غير معالج بالهيدروجين، ووقود طائرات اصطناعي، وتؤمن هولندا بأن دعم هذين النوعين من الوقود المتطور حاليا سيسهم في تطويرهما تجاريا، مما يعزز التنوع التكنولوجي مستقبلا.

ومن المقرر أن تقدم المساعدات على شكل منح مباشرة تدفع عند إنجاز مراحل المشروع، وتغطي الفترة من عام 2027 حتى عام 2031 كحد أقصى، ويتعين على المستفيدين من البرنامج المخصص لدعم إنتاج الوقود المتطور إثبات امتثالهم لمعايير الاتحاد الأوروبي لإنتاج أنواع الوقود المتجددة غير البيولوجية أو معايير الاستدامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي للوقود الحيوي المتطور.

وتحدث هذه المساعدات آثارا إيجابية، خاصة على البيئة، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية الصناعة النظيفة، وبناء على ذلك، وافقت المفوضية على الخطط الهولندية.

المفوضية الأوروبية دعم وقود الطيران المستدام قواعد الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصناعة النظيفة تسريع إزالة الكربون من الصناعة الأوروبية

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